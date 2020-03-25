客買沒衛生紙狠酸全聯員工「很輕鬆」 她淚曝心聲

新冠肺炎肆虐全球，隨著確診、死亡人數持續攀升，各國人心惶惶，間接引發囤貨潮，民眾紛紛到買場掃光衛生紙、泡麵等日常生活用品，賣場員工忙補貨也是相當辛苦，卻還是有客人因買不到想到的東西，對員工發脾氣的情況層出不窮，就有全聯員工發文喊心酸，「各行各業都不容易也不輕鬆，大家都很辛苦，艱難時期彼此體諒。」

該名員工在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文表示，先前看到許多人抱怨沒辦法一次買衛生紙加餐巾紙，因此想上來替同仁們平反，澄清「衛生紙都有持續送貨，只是衛生紙是代送商不是我們公司的物流，沒辦法確定什麼時間送來，也不太可能每天來。」

他解釋，其實賣場每天都會進貨補貨上架，只是真的來不及配合大家的購買量，請民眾不要酸言酸語說「都賣完了你們很輕鬆吧」，已經好多客人都這樣反應了，但事實上五個人補1000箱貨真的不輕鬆。

另外大家最關心的衛生紙其實也沒有缺貨，只是公司推出的優惠活動讓大家囤了好多貨，「請不要為難服務人員好嗎，廠商也來不及送貨，大家互相體諒一下。」原PO接著說，也是配合政府才作出這樣的決定，並透露有民眾因買不到貨就朝店員出氣，「如果真的覺得全聯沒有符合你的需求，只好麻煩你去其他通路購買了。」

貼文一出立刻引起網友討論，許多人留言「辛苦你們了！大家多體諒，台灣已經非常幸福了」、「除了全聯，還有其他通路沒有補貨問題，其實很好買」、「愛囤貨的那些人看到了嗎？實在不懂為什麼要搶」、「屈臣氏也很多呀～希望大家珍惜台灣的方便，對店員態度不好只能說是個案啦」、「其他很多店家，衛生紙一堆，為什麼要擠在全聯買呢？」

也有顧客分享自身經驗，替員工抱不平，「我昨天去全聯買東西時碰到一個客戶在抱怨她預購衛生紙都拿不到，真的很想翻白眼，急用就去別的地方買呀！現在防疫期間大家亂囤貨才令人困擾吧！」