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他揭台疫情國際排名34天變化 網嘆：不崩盤已是大幸

聯合新聞網 / 綜合報導
中央流行疫情指揮中心每天舉辦記者會匯報最新疫情。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心每天舉辦記者會匯報最新疫情。記者邱宜君／攝影

新冠肺炎全球確診病例不停飆升，而台灣近日也暴增許多確診個案，有網友指出，台灣確診人數排名日前晉升了2個名次，維持排名後移僅34天，並說這是一種警訊，但其他網友表示，排名不重要且大多是境外移入，目前不崩盤已是大幸。

一名網友在「Dcard發文表示，台灣2月17日的確診人數為20例，當時在世界排名為第8名，不過隨著疫情擴散，全球各地陸續爆增確診案例，而台灣則因確診人數增加速度較慢的情況下，排名持續往後移動。不過近期境外移入確診個案人數大增，原本3月22日時排名為65名，但維持持續後退的第34天，3月23日時台灣排名已從65名變成63名。

原po表示，「台灣疫情剛爆發初期，在世界排名算屬於比較嚴重的國家，也好在防疫人員的努力，台灣排名才得以連續往後掉」。雖然台灣防疫目前還算成功，但他認為絕不能輕忽，而排名往前2名就是一種警訊，原po也說「怕突然有一天像義大利或其他國家一樣，排名突然直接往上升，這種時候真的很希望台灣能守住」。

文章一出，有網友認為，「應該看確診比例而不是只看人數吧」、「排名很重要嗎，國家有在把關有在管控大家有目共睹吧」、「排名不重要，重點是現在你還可以在外面走，就代表還算不錯了」、「我覺得確診人數不是重點，重點是人民和政府能不能互相配合做好防疫」、「穩定的數字不崩盤已經是不幸中的大幸了」。

也有網友指出，「可能是大部分都境外移入的，數字才會這麼高」、「八成都境外移入根本不是臺灣防疫的問題」，有網友則說「清明節才是最大考驗」、「春假、清明跟國際恐慌返鄉潮，這個完全擋不了」，但有人也表示「若第二波沒守住，之後確實有檢討的空間，但守成這樣已經很不錯了」。

Dcard 新冠肺炎 疫情

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