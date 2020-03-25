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悚！半夜與當兵男友視訊 事後驚覺竟是陌生人騷擾

聯合新聞網 / 綜合報導
新兵女友接到陌生男子視訊電話，令她頭皮發麻。示意圖／ingimage
新兵女友接到陌生男子視訊電話，令她頭皮發麻。示意圖／ingimage

Dcard有一名網友PO文表示她在半夜收到當兵男友以陌生IG帳號傳來的訊息，聊了一陣子甚至接了該名男子的視訊電話後才驚覺不是男友本人，令她頭皮發麻。此外還有多名女性網友留言表示也收過該帳號的私訊，且男友當時也都在當兵，令網友懷疑是軍中資料外洩或長官所為。

原PO表示，她的男友正在當兵，卻在半夜一點過後收到男友以IG陌生帳號傳來的訊息，並寫著：「寶貝是我，我半夜起來上廁所，偷借了鄰兵藏起來的手機聯絡妳。」因為原PO當時喝了一點酒，加上該陌生男子說話方式與男友極像，因此起初並沒有起疑。

直到原PO傳喝酒的照片給他，得到的回覆是「不要喝太多，我會擔心」，而非往常的「不可以喝酒！」加上對方不斷刪除傳過的訊息，原PO才心生疑竇。嘗試探問時，陌生男子還說出她家寵物的名字試圖取得信任。

在原PO接二連三的質疑之下，陌生男子甚至直接播打視訊電話想證明是本人，但原PO表示：「接起來畫面是黑色的……沒畫面我就以為沒通。然後接掛了兩通後卻發現，這個假男友截！圖！了！我！」。

事後驚覺上當的原PO直呼：「頭皮發麻」、「這個人清楚的知道我們一些東西，假冒是我男友來跟我聊天……還叫我寶貝說想我，現在想到真的噁心想吐。」、「甚至有了關掉IG的想法，覺得網路的世界都被一些處在黑暗的眼睛注視著」。

底下也有數名網友留言表示遇過相同帳號的騷擾，且都是發生在男友當兵時，之前也有一則貼文分享過類似經驗，引發部分網友懷疑：「該不會是哪個長官吧」、「是不是軍方資安出問題？」希望軍方能介入調查處理。也有網友質疑是否是IG帳號設為公開透露太多隱私，或是熟人所為。

有網友已打電話報警，然而警方表示此行為不構成詐騙或妨礙秘密，只能請受害者自行封鎖該帳號。受害者只能呼籲遇過相同事件的女性共同發聲，並提醒男友在當兵的女性：「過晚上10點以後的未顯示號碼絕對不要接！」

網友上Dcard發文訴說恐怖經驗。圖擷自Dcard
網友上Dcard發文訴說恐怖經驗。圖擷自Dcard

Instagram 詐騙 Dcard 隱私權 軍人

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