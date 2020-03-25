悚！半夜與當兵男友視訊 事後驚覺竟是陌生人騷擾
Dcard有一名網友PO文表示她在半夜收到當兵男友以陌生IG帳號傳來的訊息，聊了一陣子甚至接了該名男子的視訊電話後才驚覺不是男友本人，令她頭皮發麻。此外還有多名女性網友留言表示也收過該帳號的私訊，且男友當時也都在當兵，令網友懷疑是軍中資料外洩或長官所為。
原PO表示，她的男友正在當兵，卻在半夜一點過後收到男友以IG陌生帳號傳來的訊息，並寫著：「寶貝是我，我半夜起來上廁所，偷借了鄰兵藏起來的手機聯絡妳。」因為原PO當時喝了一點酒，加上該陌生男子說話方式與男友極像，因此起初並沒有起疑。
直到原PO傳喝酒的照片給他，得到的回覆是「不要喝太多，我會擔心」，而非往常的「不可以喝酒！」加上對方不斷刪除傳過的訊息，原PO才心生疑竇。嘗試探問時，陌生男子還說出她家寵物的名字試圖取得信任。
在原PO接二連三的質疑之下，陌生男子甚至直接播打視訊電話想證明是本人，但原PO表示：「接起來畫面是黑色的……沒畫面我就以為沒通。然後接掛了兩通後卻發現，這個假男友截！圖！了！我！」。
事後驚覺上當的原PO直呼：「頭皮發麻」、「這個人清楚的知道我們一些東西，假冒是我男友來跟我聊天……還叫我寶貝說想我，現在想到真的噁心想吐。」、「甚至有了關掉IG的想法，覺得網路的世界都被一些處在黑暗的眼睛注視著」。
底下也有數名網友留言表示遇過相同帳號的騷擾，且都是發生在男友當兵時，之前也有一則貼文分享過類似經驗，引發部分網友懷疑：「該不會是哪個長官吧」、「是不是軍方資安出問題？」希望軍方能介入調查處理。也有網友質疑是否是IG帳號設為公開透露太多隱私，或是熟人所為。
有網友已打電話報警，然而警方表示此行為不構成詐騙或妨礙秘密，只能請受害者自行封鎖該帳號。受害者只能呼籲遇過相同事件的女性共同發聲，並提醒男友在當兵的女性：「過晚上10點以後的未顯示號碼絕對不要接！」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言