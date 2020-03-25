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台灣人因疫情變團結？ 網友一面倒：反而看到更多分化

聯合新聞網 / 綜合報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／本報系資料照
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／本報系資料照

新冠肺炎疫情蔓延，而我國也為此推動因應防疫政策如口罩實名制、全球旅遊警示等等，日前就有網友詢問，台灣人有因為疫情變的比較團結嗎，不過大多網友表示，並沒有因為疫情變的比較團結，甚至還有分化現象；還有人說，看到許多的人性自私。

有網友在「Ptt八卦板」表示，通常一個團體面對共同敵人時，即便原本互看不順眼，也會團隊合作，而面對這次的大敵人－新冠肺炎，他也相當好奇向網友詢問，「這場疫情有讓台灣人更團結嗎？」

文章一出，引來許多網友討論。多數網友認為，這次的疫情並沒有讓台灣變得更團結，「沒有，扯後腿的勢力每天都存在著」、「沒有，但有浮出一些有潛力者」、「沒有，還因此出現了許多分化」、「即便多數人認同政府防疫，仍有不少人因政治立場關係無法團結」。

也有人表示，因為這次的疫情見到人的自私，「讓我看到更多自私的人」、「看破人性的自私」，但有網友則說，雖然沒有變得比較團結，可能還有分化的現象，不過即便如此，台灣在防疫表現上還是數一數二，非常值得鼓勵。

新冠肺炎 疫情

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