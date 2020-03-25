他問「沒窗戶的房間很可怕？ 」 網點出優點：不會被干擾

在外租屋要找到滿意房子不容易，一名網友偶爾會在租屋網站尋找是否有品質不錯的套房，雖然有看到裝潢漂亮的房間，卻發現不少居然都沒有「窗戶」且價格昂貴，於是他詢問網友「沒有窗戶的房間是否很可怕」，引起不少網友的討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」女人版發文，他偶爾會在租屋網站上看看是否有優質的套房，卻發現竟有不少房間沒有「窗戶」，雖然裝潢漂亮但價格昂貴，再加上入住後會有空氣悶熱、東西易發霉的狀況，原po表示，無法接受窗戶太小，更何況是沒有任何窗戶的房間，於是詢問網友建議，「沒有窗戶的房間是不是很可怕」。

多數網友們認為，沒窗戶空氣很悶、心情容易憂鬱且相當危險，「住這種房間我會幽閉恐懼症+空氣悶爆的感覺」、「沒空氣流通、沒日照很可怕」、「有住過，總覺得很憋、很悶，就算開冷氣、電扇還是沒辦法跟外面的空氣相比哈哈」、「有些會在靠走廊的牆上挖氣窗，很恐怖的感覺」、「通常都是給那種只會回去睡覺的人租的，很喜歡待在家裡的人真的沒辦法接受」、「雖然是也有需求，但我覺得出租這種房間實在很無良」、「很悶、而且危險，根本沒逃生出口，失火死亡率高啊」。

不過，有網友則提出沒窗戶的優點，「這才好好不好，不會有蚊子飛進來」、「我就住在地下室啊！沒有窗戶每天都不知道外面是白天還晚上，可是我覺得這樣也不會受到外面干擾」、「只要房東排氣、抽氣裝置做得夠好，我是覺得沒甚麼不好的，唯一缺點就是手機訊號不好而已，重點是房租也便宜」、「沒窗戶我ok啊，有窗戶我也是關緊緊從不打開的那種，外面空氣爛又吵，開窗還會有蟲跑進來超煩，但我必備空氣清淨機就是了」。