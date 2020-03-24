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台灣確診數激增讓他「感覺麻痺」 網：無感很正常
新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷升溫，中央流行疫情指揮中心今（24）日再公布國內新增20例，全部為境外移入，目前累積達215例。這讓一名網友感嘆提到「每天新增10至20幾例，感覺有點麻痺了」，貼文引發眾人熱議。
原PO在PTT發文提及，最近下午指揮中心開完記者會，基本上都直接新增20幾例，起初得知消息會驚訝害怕，可現在過了好幾天，每天都不斷新增確診人數，感覺有點麻木了，好像是「喔，又加20例這種感覺，大家也會這樣嗎？感覺習慣了」。
貼文一出，網友紛紛指出留學生、旅外台人大量返台，境外移入的確診案例必然增加，「這數字本來就有預期了」、「認同，台灣出現第一例還會恐慌，現在無感了」、「國外回來必然發生的」、「無感很正常，境外這兩週本來就預期會一直有人確診」、「因為是境外所以就還好」、「看到回國潮，有心理準備」。
但有網友認為不管本土、境外案例如何增加，最辛苦的是第一線的醫護人員，「辛苦第一線，他們擋下來，你才有空無感」、「不是第一線的就少在那裡嘴」、「醫療能量就是一點一滴被耗掉」、「什麼叫無感？醫療人員活該承擔？」
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