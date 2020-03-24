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疫情續發燒…現在敢吃吃到飽嗎？網友點出最怕這種人

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎疫情持續發燒，網友懷疑，大家在疫情期間是否還敢去吃吃到飽？示意圖／Ingimage
新冠肺炎疫情持續發燒，網友懷疑，大家在疫情期間是否還敢去吃吃到飽？示意圖／Ingimage

新冠肺炎COVID-19）疫情持續發燒，我國今（24）日增加20例境外移入確診案例傍晚再傳1例確診消息，讓台灣的確診人數累計至216例。為了防範疫情，許多民眾多選擇宅在家不敢出門，但仍有不少民眾需要外出覓食，一名網友便提出疑問，認為台灣開始出現零星本土感染案例，大家是否還敢到吃到飽的餐廳用餐？

原PO在PTT發文表示，近來新冠肺炎的疫情越來越嚴重，台灣也開始出現本土感染的案例，便詢問其他網友「還敢去吃吃到飽嗎？」。原PO認為，與一般的小吃或店家相比，吃到飽類型的餐廳多半有較長的用餐時間，若以長時間不配戴口罩吃東西而言，大家是否會有疑慮？是否敢在這個期間至吃到飽餐廳用餐？

貼文引起討論，部分網友認為疫情期間，還是應該謹慎一點比較好，「根本不敢在外面吃飯」、「現在還會去吃的，似乎也是比較佛系防疫的人，所以現在去吃，感覺更危險」，也有人認為該害怕的不是餐廳，而是餐廳裡的「這種人」，「恐怖的是在食物附近講話飛沫」、「自助餐都不敢了，誰知道其他人會不會在食物前面聊天討論」。

也有網友認為，不少餐廳都有做好把關，其實不用這麼畏懼，「照吃，做好自我衛生措施比較重要」、「這陣子去吃發現大家夾菜都會戴口罩」、「昨天吃燒烤吃到飽全場只有我們兩個人很安全，店員也都戴口罩」，也有人認為，「有打折我一定去」、「吃、照吃，如果明天就掛了，現在不吃就虧大了！」、「賣場買肉菜蛋，訂一個鍋底就能自己在家吃了」。

新冠肺炎 COVID-19 吃到飽 PTT

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