疫情嚴重為何沒人捐款？ 網揭背後2大心酸原因

新冠肺炎（COVID-19）衝擊全球，歐美與亞洲國家相繼祭出鎖國禁令，全世界進入新鎖國時代，疫情嚴峻。一名網友就在PTT上發文表示，「為什麼這次疫情幾乎沒看到有捐款活動？」提及不論是過去的四川大地震、日本海嘯等天災，都會看到全國性的捐款活動，但是這次疫情卻遲遲不見類似的響應。對此，不少網友直指：「火都燒到自己了怎麼捐？」

該名網友在PTT上發文提到，這次疫情都沒有看到捐款活動，「以前四川震災、日本海嘯、非洲飢荒、921地震，都會看到有全國性的捐款活動」，會在街頭上看見宗教界募款、電視上也有名人接電話收募款，「大家還會盯著有錢企業跟大明星『你捐多少？』，是這次的疫情還比不上上列的災情帶來的捐失嚴重嗎？」

許多網友就留言回應，指出這次的疫情之所以會有這樣的情形，是因為「企業自己也很喘」、「虧最大的就他們，還是要捐航空業」、「疫情燒到企業自己，未來景氣寒冬還要撐」。

不過，也有人說到，「（新冠肺炎）每個國家都中，你要捐給誰」、「能確定未來幾個月自己不會缺？」、「捐誰？這樣下去每個人都會受傷好嗎」、「這世界各地都有受害者，捐的完？」、「捐什麼？自保都難了，這次可能是經濟全面倒退嚕，哪來多餘的錢做愛心」，認為原Po貼文中提到的災難，大部分都是地域性的天災，這次的疫情在全世界大流行，就算企業、名人要捐款，也不知道要捐給誰才好。