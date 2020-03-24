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「緊急命令」是萬靈藥？防疫莫忘法治國原則

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開跑車男子拒量體溫嗆「不知道我是誰？」 保全霸氣回應

聯合新聞網 / 綜合報導
門禁管制示意圖。記者蘇健忠／攝影
門禁管制示意圖。記者蘇健忠／攝影

新冠肺炎疫情未有停止跡象，大部分民眾都願意遵守政府措施防疫，卻有人不願配合還怒嗆工作人員。有網友在爆怨公社》貼文抱怨，他在執行保全工作時，碰到一個囂張的開跑車男子，不但不願配合，還嗆「你不知道我是誰嗎？」，讓他十分不滿，認為自己只是盡本分還要被質問。

貼文網友表示，公司規定只要從停車場進入都要量體溫，一名開跑車的男子不願配合，他便請他離開。沒想到男子不但硬闖，被攔下後還一臉不爽的說「你不知道我是誰嗎？」，網友回「我不知道你是誰，但不量體溫就不讓你進去」，兩人因此發生爭執。

男子說要客訴，網友也不爽的回應「要客訴電話給你」，男子最後只能離開。沒想到，之後竟有大樓總幹事質問「是誰把我弟弟擋在門外？」。讓網友非常生氣，他認為規定定好了，竟又要看是誰來更改。「弟弟又怎樣，董事長來我照攔」’「我做我的本份還要被靠腰，你他媽我領你薪水是不是。」

其他網友看了也紛紛覺得傻眼，認為同樣都是市井小民耍什麼特權。有人說「應該是失智，才會忘記自己是誰」、「這種特權也能讓人飛上雲端？真是有夠弱小卑微的人生！」、「總統都得量，總幹事的弟弟算什麼」。也有人肯定這位網友正直的行為「這樣就對了，照規定走，誰都一樣」。

疫情 停車場 爆怨公社 跑車

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