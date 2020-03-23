台灣會因為境外大爆發嗎？ 網推測「這關鍵時間點」見真章

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，除了中國以外，美國、歐洲各國紛紛淪陷，就連台灣的確診人數也在一週內突然暴增，其中境外移入的病例就高達158例，可見出國被感染的機率相當高。對此，今（23）日就有一名網友在PTT上PO文提到，這一個星期以來台灣確診人數不斷飆升，而且境外移入的病例算大宗，於是他就猜測並好奇詢問廣大網友「台灣會因為境外大爆發吧？」

原PO在文中表示，最近這一週台灣的確診人數突然攀升，幾乎都是境外佔大宗，因此他認為「自主管理」根本是在考驗人性，但以「人性本賤」的角度來說，他推測「台灣大爆發只是比其他國家晚而已吧？」

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，並預言台灣會大規模爆發的「關鍵時間點」，「如果台灣因為境外移入而爆發大規模感染的話，一定會是在『清明節後』，因為剛好關鍵是隔離完的14天左右」、「清明節後見真章」、「覺得會是清明節過後，這就考驗台灣人的人性了」、「很多年後上工的人還在國外，所以最有可能的應該是在清明節後」。

也有網友持不同看法，「這幾天返國的要14天才知道爆多少」、「會不會爆發不知道，但不要太期待台人素質」、「機場直接設隔離站好了，禁止入境」、「真的是考驗人性，境內有多少不乖乖隔離而到處走」、「覺得可以直接關閉機場了，實在太扯」、「踏出家門就10萬起跳，就不信還敢出門」。