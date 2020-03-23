「丹丹漢堡」開在信義區會熱賣嗎？掀兩派網友論戰

說到南部最有名的速食店，大家一定馬上想到「丹丹漢堡」，中西合併的速食組合與親民價格，吸引不少民眾南下朝聖，近日就有一名網友發文詢問「丹丹開在信義區會賣嗎？」掀起網友熱烈討論。

該名網友在PTT提到，南霸天丹丹漢堡目前只有台南、高雄、屏東有，「假如有天在台北信義區開，味道、價格都不變，還會像在南部一樣大排長龍嗎？有八卦嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言表示「剛開幕會」、「北漂族會捧場吧， 吃的不是丹丹是思鄉」、「價錢一樣可能會擠爆吧」、「若和高雄賣一樣的價錢還不賣翻，看看信義區的高貴物價」、「其實去南部吃覺得丹丹真的還好」、「很普通，真的過譽」。

不過也有網友認為台北的高租金勢必會影響餐點價格，「一份可能要賣250」、「不可能價格不變」、「價錢付房租大概剩1趴利潤」、「會不會賣不確定的，會『貴』很確定」、「搞個文青風，賣貴一點，叫網美去狂拍，會一堆人搶著吃的」。