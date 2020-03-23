快訊

N號房主謀竟是資優生！犯後無悔意 韓媒怒公布全名長相

醫護禁出國的勞資爭議 從張上淳兒出國旅遊談起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

向世界醫護致敬！摘掉口罩臉上滿佈「壓痕」網噴淚：好心疼

聯合新聞網 / 綜合報導
醫護人員上傳自己長時間穿戴防護設備的照片。圖擷自covid_nurses IG
醫護人員上傳自己長時間穿戴防護設備的照片。圖擷自covid_nurses IG

新冠肺炎疫情持續在全球擴散，前線醫護人員每日疲於奔命，還要面對感染的風險，近期就有醫護人員上傳自己長時間穿戴防護設備的照片，沒想到拿掉後的模樣引發大批網友熱議，紛紛直呼「好心疼 ！」

臉書粉專「MedPartner 美的好朋友」發文指出，「最近各國的醫護紛紛傳上類似的照片：超長時間穿戴防護設備後，產生的壓痕甚至是瘀傷，最嚴重甚至會有壓瘡。其實要達到足夠的密合度時，戴久了，是真的有可能產生瘀傷，甚至壓瘡的。還有許多皮膚問題也可能發生。」

文中還提到，在這種不舒服，可能又癢又痛的狀況下，仍然沒辦法拿下防護設備，真的是很難熬的事情，最後更呼籲大家「向世界各地挺在最前線的醫護致敬！」

貼文一出，讓不少網友看了紛紛留言表示「深深感謝所有醫護人員」、「最美的印記」、「好心疼…謝謝你們」、「穿防護衣工作真不是人幹的」、「第一眼先看到照片以為是被打的新聞，結果是醫護人員長時間穿戴防護設備造成的新聞！辛苦你們了，祈禱疫情盡快結束」。

醫護人員 新冠肺炎 口罩

延伸閱讀

口罩寄海外國人是否解禁 陳時中：有可能

COVID-19可在空氣存活 世衛擬制定醫護防護措施

影／確診人數遽增 盧秀燕籲口罩增至每人每天都有

醫護禁出國的勞資爭議——從張上淳「醫師兒」出國旅遊談起

相關新聞

向世界醫護致敬！摘掉口罩臉上滿佈「壓痕」網噴淚：好心疼

新冠肺炎疫情持續在全球擴散，前線醫護人員每日疲於奔命，還要面對感染的風險，近期就有醫護人員上傳自己長時間穿戴防護設備的照片，沒想到拿掉後的模樣引發大批網友熱議，紛紛直呼「好心疼 ！」

為何境外移入確診比例高？ 網：比機艙更毒恐是它

新冠肺炎（COVID-19）全球疫情持續升溫，由於近日大量留學生、旅外台人歸國，國內境外移入的確診個案直線攀升。今（23）日中央流行疫情指揮中心再公布新增的26個確診案例，其中就有25例是境外移入，僅1例為本土感染。這讓一名網友在PTT上發文指出，從歐美歸台的國人感染比例這麼高，「有沒有可能是在飛機上得的？」對此，不少網友則指出，比起機艙、「機場」才是最大的毒窟。

客未付款留Line求先給餐後搞失蹤 外送員氣炸：做功德？

日前一位外送員在送餐時，因為客戶說身上沒有錢要外送員先給餐，由於對方主動留Line，因此外送員就決定給她一個方便，不料事後對方遲遲未付款甚至不讀不回，讓外送員氣喊「當外送員做功德？」並嗆再不還錢就報警。

南韓疫情終於趨緩 留韓台人感動曝2大轉變關鍵

南韓的新冠肺炎（COVID-19）疫情大爆發後，一度單日就激增上百例的確診個案，確診人數更突破8千例，南韓政府也投入3千億台幣抗疫。不過，近日南韓的疫情已趨緩，今（23）日新增的確診病例降至64人，讓一名留韓的台灣人在PTT上直呼：「真的感動落淚」，並提及韓國疫情能有效控制，關鍵就在「韓國人的態度轉變」及「強大的民族性」。

外配媽為防疫取消班機回家探親 錯失見父最後一面惹兒心疼

因新冠肺炎疫情我國已將全球各國列為第三級旅遊警示，而有民眾表示，自己的媽媽本來要出國探親，但因疫情的關係而取消計畫，近期更得知外公已過世，讓他相當不捨媽媽，也直批那些仍出國遊旅的人，「真正需要出國的人，都能為了防疫忍下來了，那些只想玩的人？」

男挑超商地瓜「一顆一顆捏」 網超崩潰：我都連皮吃

新冠肺炎肆虐，個人衛生更顯得非常重要。有一名在便利商店工作的網友表示，近日遇到一位先生在挑選地瓜時，竟用手「一顆一顆捏過去」，非常噁心。許多網友超崩潰表示「我都連皮吃」。

影／國道客運司機邊開車邊玩手遊 網直呼：拿人命開玩笑

有名網友在爆料公社踢爆一名桃園客運的司機在行經五楊高架時邊開車邊玩手遊，並有照片及影片佐證，令大批網友直呼：「太誇張」。

張上淳該為了兒子出國被換掉嗎？ 網友意見分歧

流行疫情指揮中心專家張上淳的兒子因出國之事惹議，在網路上掀起討論。近日就有網友在PTT詢問「大家真的希望張上淳被換掉嗎？」，並提出「換掉上張淳可能讓防疫團隊出現漏洞」的看法，與網友討論。有網友認為「不關他的事」，但也有網友表示：「憑他那句『沒有違法』就該換掉了」。

防疫下半場拿幾分？網曝給高分原因：不滿意去別國住看看

新冠肺炎肆虐，我國累計169例確診。有網友詢問，下半場防疫狀況，大家還會給幾分？其他網友則表示，我國對大陸以外國家禁令太慢發佈，下半場分數約僅60分。但也有人仍認為是100分，留言「縱使慢半拍也支持，每個人都盡力了，不滿就搬去別國住」，強調有缺失應等疫情後再追究，現在必須專心防疫。

國外口罩缺乏為何不能自己做？ 網友指出「關鍵點」

隨著新冠肺炎在全球大爆發，許多原本不戴口罩的歐美國家也開始瘋狂搶購，導致口罩供不應求。不過就有網友好奇，就連物資相對缺乏的台灣都能自己做口罩，為什麼許多國家卻不自己做，引起討論。

新人硬要辦婚禮！他心死「果斷不出席」：賓客好自為之

新冠肺炎肆虐，政府多次呼籲國人避免前往擁擠的密閉空間，避免感染機會。一名網友表示，家中正好要在最近舉辦婚禮，雖然疫情擴大，但婚禮新人與家中長輩都堅持舉辦，他表示「我們家硬要製造群聚感染的機會」，無奈表示，賓客們好自為之。

疫情延燒全球瘋搶物資 網友見推車內商品：我看了什麼？

新冠肺炎全球大流行，民眾開始瘋搶物資抵抗疫情，商店內時常出現推車被商品堆滿、貨架空空如也的景象。有網友近日在國外的超市拍到神奇的景象，一台堆車內堆滿了衛生紙、食物等，但裡頭卻埋著一個小孩，讓其他網友笑稱：「原來小孩也可以搶。」

熱門新聞

國外口罩缺乏為何不能自己做？ 網友指出「關鍵點」

新人硬要辦婚禮！他心死「果斷不出席」：賓客好自為之

疫情延燒全球瘋搶物資 網友見推車內商品：我看了什麼？

張上淳該為了兒子出國被換掉嗎？ 網友意見分歧

防疫下半場拿幾分？網曝給高分原因：不滿意去別國住看看

南韓疫情終於趨緩 留韓台人感動曝2大轉變關鍵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。