向世界醫護致敬！摘掉口罩臉上滿佈「壓痕」網噴淚：好心疼

新冠肺炎疫情持續在全球擴散，前線醫護人員每日疲於奔命，還要面對感染的風險，近期就有醫護人員上傳自己長時間穿戴防護設備的照片，沒想到拿掉後的模樣引發大批網友熱議，紛紛直呼「好心疼 ！」

臉書粉專「MedPartner 美的好朋友」發文指出，「最近各國的醫護紛紛傳上類似的照片：超長時間穿戴防護設備後，產生的壓痕甚至是瘀傷，最嚴重甚至會有壓瘡。其實要達到足夠的密合度時，戴久了，是真的有可能產生瘀傷，甚至壓瘡的。還有許多皮膚問題也可能發生。」

文中還提到，在這種不舒服，可能又癢又痛的狀況下，仍然沒辦法拿下防護設備，真的是很難熬的事情，最後更呼籲大家「向世界各地挺在最前線的醫護致敬！」

貼文一出，讓不少網友看了紛紛留言表示「深深感謝所有醫護人員」、「最美的印記」、「好心疼…謝謝你們」、「穿防護衣工作真不是人幹的」、「第一眼先看到照片以為是被打的新聞，結果是醫護人員長時間穿戴防護設備造成的新聞！辛苦你們了，祈禱疫情盡快結束」。