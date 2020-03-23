客未付款留Line求先給餐後搞失蹤 外送員氣炸：做功德？

日前一位外送員在送餐時，因為客戶說身上沒有錢要外送員先給餐，由於對方主動留Line，因此外送員就決定給她一個方便，不料事後對方遲遲未付款甚至不讀不回，讓外送員氣喊「當外送員做功德？」並嗆再不還錢就報警。

一位外送員在「爆料公社APP」發文指出，日前一位點外送的小姐在餐點送到之後向他表示，「我男朋友不在，他把錢都拿走了」，因此提議先將餐點給她之後再補錢，雖然此作法讓原po有些猶豫，但因為對方很有誠意的留下Line的聯絡方式，因此原po就決定給對方一個方便。

事後原po傳訊表示，「255再麻煩了」，但經過6小時對方卻以「我男友還沒回來」等理由延緩付帳，直到隔天原po仍沒收到匯款因而再次傳訊說，「請問是有要匯款還我嗎？這樣有點誇張」、「小姐別這樣吧！我送一單才賺55塊，我相信你，結果這樣？」不過對方依然未讀訊息。

最後原po忍無可忍向她直言，若沒有主動聯繫且未收還款，會直接到警局報案，更嗆對方「妳要為了255吃上官司我沒差」，而經過這次事件，原po也感嘆，「唉！人心啊！才255塊而已」、「當外送員做功德？」。

文章一出，網友留言表示，「怎麼這樣欺負人，沒付錢叫什麼外送」、「連吃個霸王餐都懶得出門了嗎」、「太好心了」，也有人贊同原po報案處理，「符合一開始就打算騙你的要件，支持提告詐欺」、「報警！還這麼善良給期限」。