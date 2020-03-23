南韓疫情終於趨緩 留韓台人感動曝2大轉變關鍵

南韓的新冠肺炎（COVID-19）疫情大爆發後，一度單日就激增上百例的確診個案，確診人數更突破8千例，南韓政府也投入3千億台幣抗疫。不過，近日南韓的疫情已趨緩，今（23）日新增的確診病例降至64人，讓一名留韓的台灣人在PTT上直呼：「真的感動落淚」，並提及韓國疫情能有效控制，關鍵就在「韓國人的態度轉變」及「強大的民族性」。

一名生活在南韓的台灣網友在PTT上發文指出，看到今天新增的確診人數竟然只有64名，真的感動落淚，提及自己「堅信韓國可以有撐過去的一天，已經有一個月出入場所只有東大門、超市、大公園，在家與四歲小孩頂嘴，幾乎是快瘋掉的狀態了」。

貼文一出，網友們紛紛表達讚賞，「韓國能撐下來真是太好了」、「韓國已經控制到，就算有破口都不會崩潰了」、「好猛，從大爆發硬是壓下來」、「韓國真的強，力挽狂瀾」、「歐美真的得看一下韓國怎麼力挽狂瀾的」、「韓國蠻多企業都給在家工作，不出門也可以」。

針對有網友提到，「覺得口罩有普及的話絕對有差」、「沒那個財政就要有那條命，要錢要命選一個」、「不得不佩服韓國人團結的民族性」等回應，原Po也出面指出，自從疫情大爆發後，路上幾乎有九成的民眾有戴口罩，「每天藥局都有人排隊，韓國人有怕到」，且「韓國真的很多商家，房東三、四月房租都減半，他們真的民族性很強大。」