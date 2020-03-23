快訊

全台累計4.4萬檢疫隔離者 垃圾流向不明恐成防疫漏洞

中職／4月11日開幕戰不再延期 將史上首度閉門打

外配媽為防疫取消班機回家探親 錯失見父最後一面惹兒心疼

聯合新聞網 / 綜合報導
外配媽媽為疫情果斷取消回鄉計畫。示意圖。 記者鄭超文／攝影
外配媽媽為疫情果斷取消回鄉計畫。示意圖。 記者鄭超文／攝影

新冠肺炎疫情我國已將全球各國列為第三級旅遊警示，而有民眾表示，自己的媽媽本來要出國探親，但因疫情的關係而取消計畫，近期更得知外公已過世，讓他相當不捨媽媽，也直批那些仍出國遊旅的人，「真正需要出國的人，都能為了防疫忍下來了，那些只想玩的人？」

一位民眾在Dcard提到，自己媽媽是位來台快30年的東南亞華僑，因為原po的外公年紀已大，身體也漸漸衰弱，平時打視訊電話時也能察覺到對方的臉色很差，本來媽媽是打算228連假要回去看看自己的父親，不過因為疫情的關係而打亂行程。

然而日前卻接到親戚電話通知原po的外公已離世，當時他的媽媽聽到消息並沒有哭，只跟親戚說多拍照片給她看，讓原po看了相當心疼，並直批「那些出國旅遊的病例，到底是抱著什麼心態，選擇在疫情期間出國玩的？」還說，「我媽為了防疫，自己爸爸最後一面都沒見到，而那些旅遊回來的人還說只是不想賠錢，真正需要出國的人，都為了防疫忍下來了」。

文章一出，引來許多網友紛紛關心，部分網友表示，奔喪是可以被體諒，只要回國確實做好隔離就好，但也有人認為，非常時期先不要出國，等疫情趨緩在回家燒香，而另一名網友也提到，自己原先也是預計要出國陪外婆，但因為疫情擴散取消航班，最後外婆過世連告別式都無法參加成為他的遺憾，不過網友也提醒，無論是出國留學、旅遊還是工作的民眾，回國後一定要好好配合居家檢疫，避免成為防疫漏洞。

出國 新冠肺炎 探親 Dcard

延伸閱讀

女友路上昏倒好心人勸送醫 卻被男方嗆：雞婆！急診很貴

新店山上別墅都住有錢人？ 當地人深入觀察揭長居人士背景

口罩預購18萬人沒繳費 網曝關鍵原因：情理之中

現在該國內旅遊嗎？他籲少外出 網友：保持距離就好

相關新聞

外配媽為防疫取消班機回家探親 錯失見父最後一面惹兒心疼

因新冠肺炎疫情我國已將全球各國列為第三級旅遊警示，而有民眾表示，自己的媽媽本來要出國探親，但因疫情的關係而取消計畫，近期更得知外公已過世，讓他相當不捨媽媽，也直批那些仍出國遊旅的人，「真正需要出國的人，都能為了防疫忍下來了，那些只想玩的人？」

男挑超商地瓜「一顆一顆捏」 網超崩潰：我都連皮吃

新冠肺炎肆虐，個人衛生更顯得非常重要。有一名在便利商店工作的網友表示，近日遇到一位先生在挑選地瓜時，竟用手「一顆一顆捏過去」，非常噁心。許多網友超崩潰表示「我都連皮吃」。

影／國道客運司機邊開車邊玩手遊 網直呼：拿人命開玩笑

有名網友在爆料公社踢爆一名桃園客運的司機在行經五楊高架時邊開車邊玩手遊，並有照片及影片佐證，令大批網友直呼：「太誇張」。

張上淳該為了兒子出國被換掉嗎？ 網友意見分歧

流行疫情指揮中心專家張上淳的兒子因出國之事惹議，在網路上掀起討論。近日就有網友在PTT詢問「大家真的希望張上淳被換掉嗎？」，並提出「換掉上張淳可能讓防疫團隊出現漏洞」的看法，與網友討論。有網友認為「不關他的事」，但也有網友表示：「憑他那句『沒有違法』就該換掉了」。

防疫下半場拿幾分？網曝給高分原因：不滿意去別國住看看

新冠肺炎肆虐，我國累計169例確診。有網友詢問，下半場防疫狀況，大家還會給幾分？其他網友則表示，我國對大陸以外國家禁令太慢發佈，下半場分數約僅60分。但也有人仍認為是100分，留言「縱使慢半拍也支持，每個人都盡力了，不滿就搬去別國住」，強調有缺失應等疫情後再追究，現在必須專心防疫。

國外口罩缺乏為何不能自己做？ 網友指出「關鍵點」

隨著新冠肺炎在全球大爆發，許多原本不戴口罩的歐美國家也開始瘋狂搶購，導致口罩供不應求。不過就有網友好奇，就連物資相對缺乏的台灣都能自己做口罩，為什麼許多國家卻不自己做，引起討論。

新人硬要辦婚禮！他心死「果斷不出席」：賓客好自為之

新冠肺炎肆虐，政府多次呼籲國人避免前往擁擠的密閉空間，避免感染機會。一名網友表示，家中正好要在最近舉辦婚禮，雖然疫情擴大，但婚禮新人與家中長輩都堅持舉辦，他表示「我們家硬要製造群聚感染的機會」，無奈表示，賓客們好自為之。

疫情延燒全球瘋搶物資 網友見推車內商品：我看了什麼？

新冠肺炎全球大流行，民眾開始瘋搶物資抵抗疫情，商店內時常出現推車被商品堆滿、貨架空空如也的景象。有網友近日在國外的超市拍到神奇的景象，一台堆車內堆滿了衛生紙、食物等，但裡頭卻埋著一個小孩，讓其他網友笑稱：「原來小孩也可以搶。」

當口罩充足首先援助哪個國家？ 網指：先讓國人一週買7片再說

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，民眾為了自保都紛紛戴上口罩，上（2）月由於口罩生產供不應求，因此引發「口罩之亂」，如今我國口罩實名制也已經進階到2.0版，但其他國家卻也正面臨口罩生產趕不上購買的情形。對此，就有一名網友在PTT上PO文提到，現今世界各國都在缺口罩，當然台灣也不例外，不過最近似乎已可以滿足民眾的需求，那麼接下來應該就可以援助其他國家，因此他就好奇的詢問廣大網友「當口罩充足，首先援助哪個國家？」

她超商買咖啡竟要求店員「換3次杯」 網怒轟：心態比病毒恐怖

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，隨著疫情逐漸升溫，民眾各個人心惶惶，對於生活週遭的事物也會變得特別敏感。對此，昨（22）日就有一名女網友在爆怨公社中PO文分享，自己昨天在超商買東西時看到一位阿姨，先是對店員態度不佳，後來店員幫那位阿姨做咖啡時，對方竟然要求店員「換咖啡杯3次」，這樣的場景讓原PO感到相當傻眼。

他問土耳其有一定危險還那麼多人去？ 網曝2關鍵：為何不去

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散全球，國內境外移入的確診病例更是一日間飆升，其中「土耳其旅行團」返台後全團15人就有13人確診，幾乎全團淪陷，讓本來有出國旅行規劃的民眾都紛紛取消原本的計畫。對此，就有一名網友昨（21）日在PTT上PO文提到，他認為撇開這次的疫情不談，其實「土耳其」這個國家本身就有相當多的風險，不僅內亂外患頻傳，更有許多危險的武裝衝突，但他不明白為什麼依然還是有那麼多人願意去土耳其觀光，於是他就好奇的詢問廣大網友「土耳其有一定的危險為何還那麼多人去？」

台灣新冠肺炎確診暴增 護理師一個決定讓未婚夫不捨但支持

新冠肺炎爆發後造成全球大恐慌，第一線的醫護人員更是疲於奔命，一名網友就發文感嘆自己未婚妻是護理師，因為疫情增溫得去負壓隔離病床協助幫忙，讓他相當擔心但也支持未婚妻的決定，原PO也呼籲大家遵守規定，不要再出國了。貼文一出引起網友熱烈討論，紛紛向醫護人員致意。

熱門新聞

國外口罩缺乏為何不能自己做？ 網友指出「關鍵點」

新人硬要辦婚禮！他心死「果斷不出席」：賓客好自為之

疫情延燒全球瘋搶物資 網友見推車內商品：我看了什麼？

當口罩充足首先援助哪個國家？ 網指：先讓國人一週買7片再說

張上淳該為了兒子出國被換掉嗎？ 網友意見分歧

防疫下半場拿幾分？網曝給高分原因：不滿意去別國住看看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。