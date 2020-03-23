外配媽為防疫取消班機回家探親 錯失見父最後一面惹兒心疼

因新冠肺炎疫情我國已將全球各國列為第三級旅遊警示，而有民眾表示，自己的媽媽本來要出國探親，但因疫情的關係而取消計畫，近期更得知外公已過世，讓他相當不捨媽媽，也直批那些仍出國遊旅的人，「真正需要出國的人，都能為了防疫忍下來了，那些只想玩的人？」

一位民眾在Dcard上提到，自己媽媽是位來台快30年的東南亞華僑，因為原po的外公年紀已大，身體也漸漸衰弱，平時打視訊電話時也能察覺到對方的臉色很差，本來媽媽是打算228連假要回去看看自己的父親，不過因為疫情的關係而打亂行程。

然而日前卻接到親戚電話通知原po的外公已離世，當時他的媽媽聽到消息並沒有哭，只跟親戚說多拍照片給她看，讓原po看了相當心疼，並直批「那些出國旅遊的病例，到底是抱著什麼心態，選擇在疫情期間出國玩的？」還說，「我媽為了防疫，自己爸爸最後一面都沒見到，而那些旅遊回來的人還說只是不想賠錢，真正需要出國的人，都為了防疫忍下來了」。

文章一出，引來許多網友紛紛關心，部分網友表示，奔喪是可以被體諒，只要回國確實做好隔離就好，但也有人認為，非常時期先不要出國，等疫情趨緩在回家燒香，而另一名網友也提到，自己原先也是預計要出國陪外婆，但因為疫情擴散取消航班，最後外婆過世連告別式都無法參加成為他的遺憾，不過網友也提醒，無論是出國留學、旅遊還是工作的民眾，回國後一定要好好配合居家檢疫，避免成為防疫漏洞。