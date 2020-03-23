影／國道客運司機邊開車邊玩手遊 網直呼：拿人命開玩笑

有名網友在爆料公社踢爆一名桃園客運的司機在行經五楊高架時邊開車邊玩手遊，並有照片及影片佐證，令大批網友直呼：「太誇張」。

該名網友PO文表示，3月22日早上11點，桃園客運9025號，由行天宮開往中壢的客運在準備上五楊高架時車速緩慢，網友目測時數約60。網友形容，「爬完坡到平坦路段的時候還是繼續維持很慢的速度，公車也常常壓到白線」，網友起初懷疑司機酒駕，探頭查看，竟發現司機「原來在玩手遊」。

網友見狀趕緊錄影存證並制止司機，隨後上爆料公社PO文。貼文中還幽默表示：「司機大哥，其實你可以先跟我說你要玩手遊，我願意幫你開。不然避車道停一下，打完boss再開嘛。」

從影片中可見司機將手機以支架架在方向盤左側，右手扶著方向盤，左手滑著手機，且視線一直專注在手機螢幕上，螢幕中清楚可以見是遊戲畫面。大批網友見狀不禁直呼：「太誇張」、「直接開開除了，整車的人命拿來開玩笑的嗎？」也有許多網友建議「一定要客訴」，並批評：「完全無職業道德可言」。