男挑超商地瓜「一顆一顆捏」 網超崩潰：我都連皮吃

新冠肺炎肆虐，個人衛生更顯得非常重要。有一名在便利商店工作的網友表示，近日遇到一位先生在挑選地瓜時，竟用手「一顆一顆捏過去」，非常噁心。許多網友超崩潰表示「我都連皮吃」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文呼籲「不要用手捏地瓜」，他表示，在便利商店購買地瓜時，每個人都覺得自己手超級乾淨一直捏捏捏，「剛剛有位先生捏的好開心，一顆一顆的捏過去，那個手勢跟哈味姐的手勢有的拚」。

該網友表示，他見狀立刻制止，並大聲告知「先生旁邊有夾子麻煩不要用手捏可以嗎？現在疫情這麼嚴重！」對方當下覺得尷尬沒面子，只好隨便夾一顆就結帳，他直言，現在疫情嚴重，「四大超商再不想點辦法因應這種噁心的鹹豬手，我奉勸各位別買地瓜了，你都不知道你的地瓜到底被多少人摸過」。

其他網友聽完非常崩潰，許多人表示「我都連皮吃」、「地瓜要帶皮吃，才好消化不放屁」、「有人會連皮嗑了」、「天啊⋯⋯⋯不說都不知道居然有人會去摸地瓜，我都連皮一起吃耶！好噁」、「不敢買了」。

有網友建議，「可以改成每顆都裝在紙袋裡面放著，我家附近的這幾次去，都會一顆顆裝好，擺在一起。大家都只會拿紙袋起來看，裝好的沒人會拿出來捏」。