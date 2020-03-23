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張上淳該為了兒子出國被換掉嗎？ 網友意見分歧

聯合新聞網 / 綜合報導
近日因其兒出國而引發爭議的指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。 記者曾吉松／攝影
近日因其兒出國而引發爭議的指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。 記者曾吉松／攝影

流行疫情指揮中心專家張上淳的兒子因出國之事惹議，在網路上掀起討論。近日就有網友在PTT詢問「大家真的希望張上淳被換掉嗎？」，並提出「換掉張上淳可能讓防疫團隊出現漏洞」看法。有網友認為「不關他的事」，但也有網友表示憑他那句「沒有違法」就該換掉了。

張上淳的兒子為一名醫師，於3月4日前往美國看NBA球賽，14日才返台，此事被爆出後引起大批網友批評。對此張上淳兒子趕緊發出道歉聲明，為引發社會負面觀感致歉。並表示行程早已計畫好，且當時美國疫情尚不嚴重，因此在得到院方同意後才照原定計畫出國，到了美國得知疫情有新變化後就取消行程提早返台。

張上淳則表示其兒搭機全程戴口罩，回台即在家自主隔離，也沒跟家人接觸，且當時美國並未列為旅遊警示地區，並未違反規定，引發網友不滿。因此就有網友在PTT上發文詢問「我看一堆人在噴他啊，但是大家真的希望他被換掉嗎，台灣防疫到目前為止做得蠻好的啦！」、「如果張上淳被換掉，讓目前表現還不錯的團隊出現漏洞、防疫出現破口真的比較好嗎？」

對此大部分網友認為：「不關他的事」、「各人造業各人擔」，更有網友理性回覆：「換他能解決什麼問題？」

也有網友持反面意見，認為「沒差吧，最好換一個就有破口」、「早就該換了，沒譴責自己兒子還護短」、「憑他那句『沒有違法』就該換掉了」。

針對此事，陳時中22日也做出回應，表示當時美國尚未列入旅遊警示地區，直到14日才升至二級警示。而針對禁止醫護人員出國的規定，也由於當時美國連一級警示都沒有，因此不需核准。無論針對個人規定或醫護人員旅遊規定，張上淳兒子都沒有違反。並且強調張上淳是非常重要的幹部，不會從團隊離開

網友上PTT發問。圖擷自YouTube
網友上PTT發問。圖擷自YouTube

醫護人員 出國 陳時中 旅遊警示

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