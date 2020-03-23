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新人硬要辦婚禮！他心死「果斷不出席」：賓客好自為之

聯合新聞網 / 綜合報導
婚禮會有多人群聚，易有傳播疫情機會。 示意圖／ingimage
婚禮會有多人群聚，易有傳播疫情機會。 示意圖／ingimage

新冠肺炎肆虐，政府多次呼籲國人避免前往擁擠的密閉空間，避免感染機會。一名網友表示，家中正好要在最近舉辦婚禮，雖然疫情擴大，但婚禮新人與家中長輩都堅持舉辦，他表示「我們家硬要製造群聚感染的機會」，無奈表示，賓客們好自為之。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，近日家中正好有安排婚宴，考慮到疫情嚴重，他原想要更改婚禮日期，想不到婚宴新人與家中長輩都不願意延期，認為所有事情都排好了，還要更改很麻煩。

該網友表示，與餐廳溝通後，對方只能提供公筷母匙，沒有辦法協助將菜分裝小盤，還要自己帶額溫槍等至現場量測賓客體溫，他直言「大家都在呼籲不要去公共場所避免群聚感染，結果我們家硬要製造群聚感染的機會」，無奈表示，賓客好自為之，我當天不會出現在現場。

其他網友則表示「我很好奇到時候會去幾個，如果只有零星幾桌，我想像那個畫面就已經覺得尷尬到快死掉了」、「禮到人不到，為幾千塊要減少肺功能20到30％不划算」、「這就跟已經繳出國旅遊費，你要改時間延期的道理一樣，沒法改。就看你要不要認賠」、「放公筷母匙沒用啊，如果邊夾菜邊講話不是一樣」。

許多網友都有類似狀況，有人留言「親弟原訂3月也有一場婚宴，我也事先表明若堅持要辦我家4口都不會出席！生命安全難到比吃一頓飯重要？」、「我家大舅兒子這個禮拜六要宴客，在昨天他們也是決定延期！」、「先公證結婚，疫情過後再補請宴客」。

網友煩惱疫情，希望延後舉辦婚禮。圖／取自爆怨公社
網友煩惱疫情，希望延後舉辦婚禮。圖／取自爆怨公社

疫情 新冠肺炎 結婚 爆怨公社

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