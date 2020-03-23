疫情延燒全球瘋搶物資 網友見推車內商品：我看了什麼？

新冠肺炎全球大流行，民眾開始瘋搶物資抵抗疫情，商店內時常出現推車被商品堆滿、貨架空空如也的景象。有網友近日在國外的超市拍到神奇的景象，一台堆車內堆滿了衛生紙、食物等，但裡頭卻埋著一個小孩，讓其他網友笑稱：「原來小孩也可以搶。」

網友22日在臉書社團「爆笑公社」中po出一張照片，並在內文寫道：「我看到了什麼。」只見在一台堆滿生活用品的推車中，一個小孩被埋在裡面動彈不得，而他的家人仍在超市中繼續採買。

原po的照片引起廣大迴響，許多網友在底下留言笑說：「這一定不是親生的」、「媽媽對店員說：『請幫我廣播我孩子，他在你們超市走丟了！』」、「一個囤貨小孩的概念」、「原來外國是可以在賣場買到小孩的」、「確定不是買菜順便送的，哈哈」。

而民眾瘋搶物資的景象不僅出現在國外，台灣近日也時常能看到架上的商品被搶購一空。不過行政院長蘇貞昌日前就表示，國內物資充足，趁著疫情經濟趨緩，鼓勵民眾消費增加內需市場。經濟部長沈榮津也保證基本物資供應無虞，呼籲民眾不要過度恐慌。