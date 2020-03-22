台灣新冠肺炎確診暴增 護理師一個決定讓未婚夫不捨但支持

新冠肺炎爆發後造成全球大恐慌，第一線的醫護人員更是疲於奔命，一名網友就發文感嘆自己未婚妻是護理師，因為疫情增溫得去負壓隔離病床協助幫忙，讓他相當擔心但也支持未婚妻的決定，原PO也呼籲大家遵守規定，不要再出國了。貼文一出引起網友熱烈討論，紛紛向醫護人員致意。

原PO在《Dcard》寫道和未婚妻於今（22）日結婚，日前她表示服務的醫院裡有多開負壓隔離病床，收治的都是疑似病例，但因為近來確診數暴增並且破百人，因此護理長詢問意願並希望她前去幫忙。原PO聽了有些擔心，害怕她到高風險的病房工作，他問未婚妻自己的意願如何？她表示可以去幫忙，但假如懷孕了就得回到自己上班的樓層，這讓原PO更擔心去幫忙是否有辦法回得來原上班樓層。

未婚妻還說如果照顧到疑似隔離病例後，是否兩人要分房睡？或者戴著口罩就行？原PO也很尊重她的意願，溫柔的說「妳內心那個決定才是最重要的」。他無奈又心疼的說「為什麼會有一堆老鼠屎破壞大家努力維持的防疫工作，我們連度蜜月都只能規劃在台灣了，這些自私的人，到底要傷害多少遵守遊戲規則的人民呢？拜託各位請好好戴口罩、勤洗手、別出國」。

貼文引起網友熱議，許多人看了相當感動，「為偉大的醫護人員獻上最深的敬意！感謝你們」、「謝謝每位醫護人員，你們辛苦了，感謝你們的犧牲與付出」、「看了覺得好想哭，謝謝你們」、「好心疼~再出國啊，那些人真的會讓人氣到不行」、「謝謝你支持她的決定！我們就是真的放心不下病人，雖然我們怒氣爆表，但是還是會心疼」、「這對話看了好揪心，祈禱大家都能快點回到正軌」、「這種事應該都是單身優先，結了婚上有老下有小，一旦病了再傳給另一半全家直接經濟危機，單身的話自己住的很多啊，影響到的人相對比較少」。

還有也是醫護人員分享經驗談，「我最近原本也要訂婚，因為疫情直接延後，單位有人一發燒我就必須銷假出來上班」、「我之前直接跟我男朋友說放假都不要見面了，後來好不容易覺得疫情有比較趨緩才敢跟他說去吃個飯，見面後我男朋友說『這一個月我好像沒有女朋友一樣』」、「我們家也都是在醫院工作的，每天精神都處於高壓，心裡真的很累，看到新聞也覺得很生氣，因為他們根本沒有考慮到我們這些醫療人員有多累，一直在扯後腿」。