歐美返台確診人數多於台商 網曝2大主因：不意外
新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，台灣近期新增確診個案多為境外移入，且幾乎都是從歐美返台後出現症狀，就有網友好奇詢問「為何歐美回國確診人數多於（大陸）台商」，貼文引發網友熱議。
原PO在PTT發文表示，當初從大陸返台確診人數只有小貓幾隻，怎麼現在歐美回國確診比例會差那麼多，幾乎有2至30%，「是不是歐美的病毒比較愛台灣人呢？」
貼文一出，網友指出「包機制度」、「戴口罩」為兩大關鍵，「亞洲臉孔在歐美誰敢戴口罩，新聞報導說一堆亞洲人遭排擠」、「一開始在海外的亞洲人根本沒在戴口罩，後面疫情爆發才開始重視」、「武漢包機，高規格防護採檢，歐美回台就沒這規格」、「不意外！武漢包機採高規格處理，歐美沒有比照辦理，不出現防疫破口才怪」。
也有人表示，中國大陸和歐美疫情爆發時間不同，「因為中國真正全國大爆發是在過年的時候」、「大部分在中國的台灣人已經先一步回來過年了」、「現在這波是在人家已經大爆發之後才跑出來的」。
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