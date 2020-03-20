哥返台居家檢疫 弟外出倒垃圾被誤認嚇壞鄰居

為了防止新冠肺炎疫情擴散，政府規定從疫情警示區國家返台的民眾得居家檢疫14天，就有一名網友在臉書上表示哥哥在家隔離，但他出門倒垃圾卻被鄰居誤以為是哥哥違反規定外出，讓他很無言。貼文引起網友熱議，還有人說「倒垃圾時間的三姑六婆真的蠻可怕的」。

原PO在臉書「爆怨公社」表示哥哥去年（2019）10月出國打球賺錢，最近才剛回國，因為疫情關係因此遵照規定居家檢疫14天。不過原PO昨（19）日外出倒垃圾時，竟然被左鄰右舍將他誤認是哥哥，嚇得趕緊打電話通報里長，哭著說他哥哥違反規定出門，里長還說要調監視器來看，讓原PO很傻眼。

他無奈的說哥哥從回國後到現在都待在家裡沒有出過門，而他跟哥哥又不是雙胞胎，長得也不像，不明白為何鄰居還能將他們兩個誤認。

貼文讓網友們看了紛紛發表自己看法，「居家隔離者需待在自己房間，避免與家人接觸，飯送到門口，如果沒有獨立衛浴每次使用完都需消毒，才是完整的隔離。其實做到的很少，難免鄰居會害怕」、「我認為有接觸者確實都該一起不出門，這樣才能更有效率的控制疫情，但相對的政府也該派專人替這些人送食物及物資跟倒垃圾之類的！這樣才叫互相」、「其實我也一直在想，居家自主隔離就是代表有風險，那跟他同住的家人真的沒風險嗎？」、「 鄰居可能覺得你也需要隔離，畢竟在同一個屋簷，怕被感染吧」、「真的不要再搞居家檢疫這種賭人品的防疫法，台灣很多閒置的軍營就可以徵用了，塞個十萬人都沒問題」。