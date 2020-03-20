逛好市多不自覺買了兩大車商品 網友表同感：去這沒少過5千

逛大賣場是許多民眾的喜好，尤其是美式知名大賣場好市多更讓消費者感覺像在挖寶，一名女網友日前跟老公一起去好市多，原本只是逛逛看看，沒想到最後竟然買了兩大推車的商品，她拍下照片上傳到臉書後也引起網友們的共鳴，許多人對於進去好市多就容易「失心瘋」深表同感。

女網友和老公到好市多逛逛，卻不知不覺買了兩大推車的商品。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書 原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書貼出4張照片，她說原本只是純粹去好市多逛逛而已，沒想到就買了兩大推車的商品。只見這兩大購物車塞得滿滿的，一車裡頭有烤雞、零食、沙拉等食物，還有衛生紙、清潔用品等生活物資，而另一車則是4大箱的葡萄酒，這也讓原PO自嘲的說「婆婆，你兒子下次不帶我來好市多了」。

照片引來上萬名網友的按讚留言，「酒就不少錢了吧」、「很好奇家裡有多少人」、「戰備存糧嗎？」、「賺很多啊…產品的差價+生活享受+愜意的購物，下次帶婆婆一起去」、「下次去要開9人座廂型車，這樣才對」、「難怪台灣的車子越做越大台」、「最怕的就是純粹來逛逛的節奏」、「有一種魔力，會莫名其妙會把推車放滿」。

還有人也分享自身經驗表示「我們剛剛也是，說好買2箱黑十穀，結果還是花了2000多…還好是騎車，要不然會花更多」、「前天去結帳時2千多…感覺好市多容易讓算盤計劃破功」、「我只是來買洗髮精，也花了3張多」、「我從來沒有低於採購預算~A害」、「每次跟老婆無聊想說去逛逛沒有要買東西，結果出來最少噴5千」、「去這裡沒少過5000」、「下次騎機車去，可以節制一點」。