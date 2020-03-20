身為第一線醫護不喊苦 發燒38度檢驗後她崩潰大哭

新冠肺炎的大流行讓全世界幾乎淪陷，不只一般民眾恐慌，連最前線的醫療人員也擔憂，而他們的家人更是擔心害怕。一名女網友在《Dcard》發文寫道姊姊是第一線醫護人員，每天在高壓、高風險環境下辛苦的工作卻都不喊苦，日前上班時卻因為體溫測量出來達38度，讓所有人一度很緊張，雖然後來檢驗結果沒有感染，卻也讓姊姊崩潰大哭，讓原PO相當心疼。

原PO說家人和親戚很多都從事醫護行業，自己今年也要投入臨床從事護理工作，而她的姊姊是第一線的醫護人員，每天上班就得穿兔寶寶裝（防護衣）、戴著N95口罩，臉上總是印著口罩的壓痕，而雙手也因為手套、清潔造成的乾裂、過敏，還得冒著高危險性去接觸病患，讓原PO很心疼。姊姊總是說「不辛苦啦！大家同為第一線，大家都辛苦了！重要的是病患情況有好轉！」甚至在疫情開始蔓延時她都把行李準備好了，就是預防如果SARS和平醫院封院的事再度發生時，她要跟著醫院撐到最後一刻，更讓原PO聽了很不捨。

她說姊姊下班後都會先噴酒精消毒全身再進家門，也會和家人保持距離，回到家後第一件事就是先洗澡，然後待在自己的房間直到上班才出房門，這段時間也會在自己房間用餐，和家人聯繫聊天也用視訊，為的就是希望不要將病毒傳染給家裡的人。

原PO說日前姊姊上班時先測量體溫，竟然高達38度，但卻沒有任何症狀，醫院趕緊幫姊姊抽血檢驗，所幸最後結果是陰性，這也讓大家鬆了口氣。姊姊不敢將此事告訴家人，反而是同事聯絡原PO說「我從來沒看她（姊姊）這麼焦慮過！結果還沒出來的時候，一直說『單位的醫療人員要怎麼辦？我的家人要怎麼辦？如果我一個人中了那就算了，拜託不要讓你們也中獎⋯⋯如果第一線人員淪陷了，病患要怎麼辦？他們都靠我們了』」、「結果出來她看到陰性、醫生也確定沒有罹患的時候，她真的是抱著我崩潰大哭⋯」這些話讓原PO聽完既不捨又難過。

原PO抱怨在疫情擴散的這個時刻，仍然有人抱著「不會是我」、「XX國疫情還好」的心態去玩，讓她痛批「健康性命不比金錢來得重要嗎？」甚至她去超市買東西時還聽到有人說「新冠肺炎完全沒辦法跟SARS比好嗎？台灣也才死了1個！不用擔心了，現在醫療很發達！」讓原PO聽了更是傻眼，她希望大家不要再扯醫護人員的後腿了，「可不可以請大家善待他們，讓他們能無後顧之憂！」

文章一出也讓許多網友深有同感，紛紛為原PO打氣鼓勵，「真的非常謝謝妳姊姊他們的貢獻，因為有你們台灣致死率才沒有提高」、「原PO加油，姊姊加油，所有的醫護也加油」、「辛苦了，請大家別再出國玩了」、「這些人完全就是身在福中不知福，身邊也好多醫護從業的親朋好友，我只希望他們能平安，辛苦你們第一線人員了」、「看到哭了，真的好辛苦，在台灣真的很幸福，希望大家都願意犧牲配合一些，一起度過難關」。