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鎖國前大撤退？星馬交界的「國境抉擇」

海外國人選擇「不回台灣躲疫情」 他們吐露原因：怕後悔一輩子

聯合新聞網 / 綜合報導
大批旅客入境桃園機場，檢疫站前大排長龍，等待檢疫官審核居家檢疫通知書等文件。記者陳嘉寧／攝影
大批旅客入境桃園機場，檢疫站前大排長龍，等待檢疫官審核居家檢疫通知書等文件。記者陳嘉寧／攝影

全球新冠肺炎(COVID-19)疫情嚴峻，我國疫情指揮中心宣布19日凌晨0時起，禁止非本國籍人士入境。大批人搶在禁令生效前入境，讓桃機人潮較平時暴增。然而並非所有人都計畫在「還能入境時」回到台灣，有不少在國外打拚的國人，吐露出「不想回台灣」的真正原因。

台灣目前防疫狀態被多國讚賞，美國佛州前州長更以義大利為對比，提問「要走台灣的路，還是走義大利的路？」有網友在PTT問道，目前在國外的鄉民有沒有考慮回台灣，沒想到卻釣出多名海外台灣人異口同聲說出「不會回台」，只因為擔心成為台灣防疫的破口。也說要是萬一傳染給家中長輩，絕對會後悔一輩子。

一名網友表示，原本這周計畫回台灣，但他憂心在飛機上中鏢的機率相當大，也不想把病毒帶回台灣增加確診案例，於是暫時作罷。「結論當然會想回醫療資源豐富的台灣」，身在歐洲斯洛伐克的台灣人指出，該國醫療能量非常低，所幸政府反應相當迅速，「醫療不要完全崩潰的話應該還可以」。他不想回台灣徒增家中長輩染病風險，當地認識的台灣人也不打算回國。

德國目前已確診超過1萬5千例，有國人憂心以現況而言，「搭火車到機場，再搭10幾小時的飛機回台灣風險只會更大」。況且家中長輩年紀也不小，萬一害家人染病絕對後悔一輩子，也強調自己不想給台灣帶來防疫壓力。

大批網友看了都覺得感動，認為觀念正確「減少出門次數是重點」、「密閉飛機上最危險」。系列文中也有人溫情喊話「台灣就是你的家，想回來就回來」、「希望台灣還是能成為你的依靠」、「祝平安」。

PTT 新冠肺炎 疫情 德國 義大利 斯洛伐克

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