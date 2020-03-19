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他發問台灣人的民族性 網友一致回這個

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣街頭時常可見排隊景象。圖／聯合報系資料照片
台灣街頭時常可見排隊景象。圖／聯合報系資料照片

每個民族多多少少都有令人印象深刻的特點，例如提到法國人就想到浪漫、提到英國人就想到紳士，提到日本人則是嚴謹，而中國人的民族性是近幾年興起的流行用語「狼性」。

於是有網友在PTT發問，台灣人的民族性是什麼？文章一出掀起廣大網友的熱烈回覆，最多的是「貪生怕死愛財」，也有不少人留下「後藤新平」，令人一頭霧水。

後藤新平是台灣日治時期最有名的一位民政長官，被視為台灣現代化的奠基者。他以生物學策略治台，成立組織深入調查台灣社會的特性，並為台灣人民族性下了個註解：「愛錢、怕死、愛面子」。

從大量網友的回覆來看，一世紀前的註解時至今日仍影響著台灣人。有網友精闢點出：「從推文可以知道台灣人很自卑啊……」，也有不少網友表示「地球上哪個人類不是貪錢怕死愛面子？」，這特性可謂「人性」，若以此批判台灣人未免太過嚴苛。

還是有網友細心發現台灣人獨有的特性，例如喜愛跟隨人潮的「排隊魂」、「苦中作樂，不服輸」，當然也少不了「台灣最美的風景—人情味」。

網友上PTT發問台灣人的民族性。圖說。圖擷自PTT
網友上PTT發問台灣人的民族性。圖說。圖擷自PTT

日治時期 PTT 台灣人 民族性

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