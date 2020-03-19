機場出現冒牌「防疫計程車」？ 網曝：司機連口罩都沒戴

全球受新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重影響，中央流行疫情指揮中心已宣布自今（19）日零時起非本國籍人士一律限制入境，而入境者也需進行14天的居家檢疫，並且自機場返家時不得搭乘大眾運輸工具，若違反規定將會處以新台幣10萬元以上、100萬以下的罰鍰。對此，有網友發文分享，表示昨日從桃園機場出關找防疫計程車時，竟然發現有司機假冒成防疫計程車招攬乘客，甚至連口罩都沒有戴。

原PO今日在「批踢踢nCoV2019看板」發文，他說昨日從桃園機場出關後在找防疫計程車，於是走到多人包車的櫃檯等候，卻發現有人自稱是防疫計程車司機在喊價招攬客人，並說自己有經過政府認證，但原PO覺得防疫計程車不可能會這麼隨便，當下沒有決定要相信他，但是之後就看到有別的旅客跟著那個司機離開，而原PO後來也找到了真的防疫計程車，完成排隊填表消毒的手續。

原PO認為可能是因為剛實施這項政策，人手標示還不夠，加上機場有點混亂，政策一改機場防疫人員需要調整很多事，而他也提醒大家「希望大家要小心，不要被騙，也千萬不要貪小便宜去坐白牌的計程車，假冒的計程車司機連口罩都沒有戴，車子很可能沒有消毒，也不會追蹤乘客和對應的司機，如果大家有認識的人要回來也快提醒他們。」

對此，網友也紛紛留言，說到「感覺需要反應給機場警察」、「這個應該要撥1922了吧，通報一下嘍」、「太危險了 幫高調」、「白牌計程車司機都不怕被傳染喔」、「現在還在賺這個錢真的噁」、「親友根本沒人會檢查」、「要錢不要命的配上心存僥倖的，就成團了」、「真的是為了賺錢不怕死耶」。