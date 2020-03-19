新冠肺炎肆虐引恐慌 超商女店員曝客人奇耙行為讓她心好累

台灣新冠肺炎確診人數突破百人大關，今（19）日再增加8人，累計來到108例，疫情的蔓延也讓民眾擔心害怕，多數人開始懂得自我保護，但是也有人因此反應過度。一名在超商工作的女網友抱怨最近接觸到的客人不是要她先消毒才能結帳，不然就是不准她碰到商品，讓這名女網友很無言。

這名女網友在PTT寫道因為新冠肺炎鬧得沸沸揚揚，雖然大家都開始自保，但也讓她看到許多奇耙的客人，例如「叫店員先洗手或是酒精消毒後才可以結帳，或是客人手上套塑膠手套出來消費，或是客人轉條碼給店員刷，叫店員不要碰到商品」。原PO說看到客人這樣的行為，讓她上班上得心很累，貼文一出也讓鄉民們議論紛紛。

有網友力挺原PO，「也不會想想店員補貨還不是碰到商品，搞得自己好像一定沒病一樣，怕別人？」、「被害妄想症」、「遇到這類人，說什麼都準是被客訴，真的怕成那樣就不要出門啊」、「那你要給錢之前你是不是也該消毒自己的手跟鈔票和零錢？」、「真的太怕死的人不要出門最好」、「有人逼他進去消費嗎？莫名其妙」、「這種人就別進超商了吧，要吃菜自己種，要吃肉自己養最安心了」。

但也有人有不同看法，「遇到對疫情、口罩嗤之以鼻的店員，我心很抖」、「客人戴手套出來消費為何不行？」、「其實便利商店是面對顧客的第一線，本來就會遇到形形色色的人，如果你覺得這樣可以讓他安心，照做無妨」。