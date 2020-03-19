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韓國防疫隔離包大解密 最獨特的是這個

聯合新聞網 / 綜合報導
韓國隔離包內容物豐富。圖擷自YouTube
韓國隔離包內容物豐富。圖擷自YouTube

新冠肺炎疫情造成許多民眾需在家隔離，各國的隔離包也被拿來大比拼。有一位韓國Youtuber分享韓國各縣市提供的隔離包，除了基本的飲用水、糧食等物資外，最具特色的當屬水果。

韓國隔離包大致可分為兩種，一種是韓國保健部（相當於衛福部）提供的衛生包，內含隔離通知書、口罩、消毒劑、體溫計等防疫必備用品。另一種是地方政府提供的隔離包，主要有礦泉水、乾糧食物、速食飯、盥洗用品等民生必需品。

有網友將影片轉至PTT，並表示「我覺得最特別的是有新鮮水果。隔離時的飲食容易缺乏膳食纖維，有水果補充再好不過了。」

另外韓國隔離14天也可申請生活補助金，一人家庭是台幣11000，四人家庭是台幣30000，相較台灣最多可領14000，少了一些。但較特別的是外國人也具有申請資格，金額也差不多是11000台幣。

網友紛紛留言稱讚韓國隔離包十分豐富貼心，並大讚韓國防疫有成，「雖然一開始因為親中導致防疫上的問題，但不得不說後續提供國民的篩檢醫療與物資補救政策有讓人民彌補了受傷的心」、「韓國確診人數一直逐步下降，今天終於降到一百人以下了，雖然在最最初期時有些對策實在……嗯，但南韓在抓出31例後面一串病例時採取的措施非常迅速正確，能夠誠實面對疫情，即時止血，值得佩服。」

新冠肺炎 COVID-19 韓國

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