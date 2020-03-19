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回台不被歡迎？ 在美留學生：很抱歉但我要回家

聯合新聞網 / 綜合報導
平日熙來攘往的美國紐約市時報廣場顯得異常冷清。（法新社）
平日熙來攘往的美國紐約市時報廣場顯得異常冷清。（法新社）

隨著歐美的新冠肺炎疫情爆發，滯外留學生的處境也愈加艱困。有一位在美國的台灣留學生上Dcard發文傾訴她在國外艱難的處境，雖然台灣有人不歡迎留學生回國，但她還是決定返台。

這位留學生描述她身邊的情形很糟，她自己壓力也很大，「美國已經買不到生活用品，家人又一直比我緊張，搞得我兩頭燒，戴口罩手套走在紐約街頭的時候真的都會被白眼」。

她也提到留學生近日遭台灣網友謾罵要他們不要回台的情況，「在台灣的朋友傳狄卡給我看，很多人叫留學生不要回家，真的很生氣難過，好像在哪都不被歡迎」。對此她表達強烈反對：「我就不信今天你的孩子在國外唸書遇到這種狀況你不會擔心、不會希望他們趕快回家，所以很抱歉我在國外留學，但我要回家，我必須回家」。

文章貼出後，有同樣在海外的人留言表示：「我在夜店也被吐口水⋯⋯雖然沒有生理上的受傷，但是心裡真的很害怕，好想趕快回家但怕長途飛機會被感染，也怕會把病毒帶回台灣害到大家，真的很崩潰」。

亞裔留學生目前在歐美普遍不受待見，然而也有很多留言表示反對他們返台，「怎麼好意思當害群之馬」、「裝什麼可憐，住在台灣的都不是人都你們最可憐」、「本來就是啊。你去國外留學換到的是你的學歷，難道是我們的？為什麼一有傳染病就回台灣，就算死在國外也不甘我們的事，沒必要回台灣增加確診數吧」。

不過也有支持留學生回台，「台灣才是安全的，回來好好自主管理，不要讓家人受累就好，別讓家人擔心，快回來吧」、「回家好好待在家裡，家裡的溫暖是留學生最想念的，14天而已，好好待在房間。」

在美留學生上Dcard發文。圖擷自Dcard
在美留學生上Dcard發文。圖擷自Dcard

留學生 亞裔 疫情 紐約 Dcard

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