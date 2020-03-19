快訊

疫情指揮中心公布：國內新增8例確診 7例是境外移入

直播／停課首校！案59傳染同學 北部某高中全校停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因疫情放棄一生一次韓國打工簽證 網安慰：命只有一條

聯合新聞網 / 綜合報導
因為新冠肺炎疫情關係，許多人紛紛取消了出國行程，也有人放棄打工簽證。 美聯社
因為新冠肺炎疫情關係，許多人紛紛取消了出國行程，也有人放棄打工簽證。 美聯社

新冠肺炎(COVID-19)在全球延燒，非常時期之下除了建議大家不要出國外，中央流行疫情指揮中心也宣布從今天起限制非本國籍人士入境，指揮官陳時中說，並非鎖國，但暫停非必要的入境，降低移動風險，有網友分享自己原本要去韓國打工度假，但因為疫情的關係「放棄了一生只有一次的機會」，也有許多人有同樣的處境，有人便安慰說「能健康活著以後都還有機會」。

網友在PTT「WomenTalk」發文說道，原本計畫今年三月初要去韓國打工度假，但因為疫情關係所以放棄了一生只有一次的機會，回想當初為了申請簽證，半夜就在世貿中心夜排搶名額，當天超級冷又下雨，後來很幸運得拿到800號以內，也去做了體檢申請存款證明，花了一些心力好不容易拿到簽證。

因為要去韓國的關係，也在今年過年前把工作辭了，開始準備去韓國的事，租了房子付了3000元的訂金，沒想到在出發前，韓國疫情大爆發(旅遊警示)升到第三級，在家人的勸說下加上韓國每天都是幾百例的增加，在不想造成社會的困擾下，最終選擇不去了。

網友也說，雖然問了很多機關是否可以延簽證，得到的回覆都是「目前沒有這個政策」，而這簽證一生只能申請一次，之後就不能再申請了，每天只能看著簽證這樣過期了。

其他網友也有人有同樣的問題，回覆「我日本WH簽六月到期也不去了，想說去了應該也沒工作」、「之後應該會有補償措施啦 現在兵荒馬亂還不知道怎辦而已吧」、「等韓國穩定一點還是可以去啦 只是看你要不要等」、「你去了就要有回不來的準備」、「非常時期沒辦法的事，趕緊找下一個工作」、「韓國人自己都沒工作了！還你？」、「生命也是只有一次」、「命比較重要，搞不好這也是轉機，你會有更好的發展」、「我也是，好不容易可以到義大利的醫院當交換醫生....」、「能健康活著以後都還有機會」。

新冠肺炎 COVID-19 韓國

延伸閱讀

指揮中心籲留學生別回國 趙少康怒拍桌：什麼政府嘛

韓國駐台代表：韓媒籲政府 要借鏡台灣防疫經驗

加拿大人在台親歷防疫「台灣警察超認真」 唯一擔心這件事

西班牙交換生歸來：轉3趟機不敢上廁所 回台才覺保障

相關新聞

他問「全面停課比較好？」網曝以往經驗： 學生更會亂跑

新冠肺炎案例不斷暴增，指揮中心公布，大學以下師生禁止出國，也呼籲非必要請不要出國。一名網友疑惑，全面停課是否會比較好，引起不少網友的討論。

因疫情放棄一生一次韓國打工簽證 網安慰：命只有一條

新冠肺炎(COVID-19)在全球延燒，除了建議大家不要出國外，中央流行疫情指揮中心也宣布從今天起限制非本國籍人士入境，指揮官陳時中說，並非鎖國，但暫停非必要的入境，降低移動風險，有網友分享自己原本要去韓國打工度假，但因為疫情的關係「放棄了一生只有一次的機會」，也有許多人有同樣的處境，有人便安慰說「能健康活著以後都還有機會」。

台灣積極防疫「國內旅遊可行嗎？」 網勸：現在跟3月初已不同

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷升溫，台灣今（18）日新增23例確診，截至目前已有100起案例，民眾人心惶惶，不過卻有網友發文詢問「目前國內旅遊大家看法如何？」、「國內旅遊可以嗎？」引起網友熱議。

女友路上昏倒好心人勸送醫 卻被男方嗆：雞婆！急診很貴

有民眾近日在路上碰到一對情侶，因當時女方突然昏倒，男方便請他打電話叫救護車，而這時女方已經漸漸清醒，不過臉色相當慘白，因此他也建議送醫檢查，卻被對方說「急診很貴欸，多管閒事」，讓他嘆「好心被雷親」。

機上噴酒精外國乘客說可噴他座位 女噴完竟被笑是瘋子

新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲歐洲，許多國家已突破萬人確診。一名女網友回憶上月自歐洲返台經驗，她為了防疫在上機後狂噴酒精，卻被隔壁的外國乘客嘲笑是「瘋子」，文章一出讓網友們直搖頭表示「嘲笑真是最無腦的行為，他就不要中標」。

月薪一樣選台南還高雄？ 兩派網友戰翻：都市規模差太多

台灣各個地區的生活水平都不盡相同，縣市之間也有不同特色，一名網友詢問「如果月薪一樣選台南還高雄？」引起網友熱議，有網友指出雖然兩個都是直轄市，但「都市規模差太多」，文章一出立刻讓兩派網友戰翻。

國內連日暴增境外移入案例 醫護曝「問題點」嗆：太自私

新冠肺炎疫情蔓延，而台灣境外移入個案3日共增加24名，對此一名醫療人員在網上怒喊，當初禁止醫療人員出國許多民眾說要共體時艱，但現在民眾旅遊回國紛紛確診又要醫護承擔，讓他直言台灣人太自私。

防疫急轉彎！東京迪士尼「秘密求婚」改成北台灣五日遊 網大讚：可以嫁了

新冠肺炎疫情不斷升溫，兩天暴增18例境外移入個案，許多航班紛紛取消，指揮中心也呼籲非必要請不要出國。一名網友原本想帶女友去東京迪士尼來個浪漫的求婚，但由於疫情越來越嚴重，因此決定取消行程改為北台灣五日遊，網友紛紛大讚並祝福原po。

「貴家長」信封內竟是廣告傳單還要自付郵資 女網友氣炸

一位來自新北市的女網友在「爆怨公社」PO文，表示她近日收到一張郵件招領的單子，到了郵局看見信封上還寫著「貴家長親啟」，看似重要文件，卻沒貼上郵票，因此女網友匆匆付了郵資和補領手續費共14塊，打開後才發現竟是房仲廣告傳單。且她的鄰居也收到一樣的信件，令女網友氣到上網PO文，大罵房仲公司：「是我落後了嗎？還是他們沒錢付？」

網拍「加入購物車」視同購買？店家私訊警告：不付款構成間接毀損罪

現代人習慣利用網路購物，卻因為過於快捷便利延伸出許多爭議，有網友抱怨近日遇到「商品放入購物車視同下單」的賣家，被迫將購物清單內的商品通通買下，打壞shopping的好心情。

機票達人發促銷機票文 引起兩派網友論戰

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，指揮中心也呼籲民眾，若非必要請別出國。機票達人布萊N近日在臉書發文，卡達歐洲機票相當便宜，但也建議要謹慎購票，健康至上，沒想到卻引起兩派網友的論戰。

載完病患才知是疑似病例 消防救護員不敢回家怒諷：很棒

近來新冠肺炎由國外不斷「灌入」台灣，確診病患飆升至77例，引起國人恐慌。一名消防隊的救護員出勤載完一個普通案件後，才被通知是「疑似病例」，他嚇得重覆洗澡、消毒清潔物品，隔天下班也不敢回家，為了避免可能傳染身邊的人，只好躲在無人的角落等檢驗報告結果，更氣得說「出國很好玩，很棒，可以回家也很好，很棒，祝福你們」。

熱門新聞

台灣積極防疫「國內旅遊可行嗎？」 網勸：現在跟3月初已不同

國內連日暴增境外移入案例 醫護曝「問題點」嗆：太自私

他騎電動車爽載五女 網羨慕狂歪樓：人生巔峰！

月薪一樣選台南還高雄？ 兩派網友戰翻：都市規模差太多

這款罐頭當兵才能吃到！阿兵哥曝美味：超下飯

機上噴酒精外國乘客說可噴他座位 女噴完竟被笑是瘋子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。