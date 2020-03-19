因疫情放棄一生一次韓國打工簽證 網安慰：命只有一條

新冠肺炎(COVID-19)在全球延燒，非常時期之下除了建議大家不要出國外，中央流行疫情指揮中心也宣布從今天起限制非本國籍人士入境，指揮官陳時中說，並非鎖國，但暫停非必要的入境，降低移動風險，有網友分享自己原本要去韓國打工度假，但因為疫情的關係「放棄了一生只有一次的機會」，也有許多人有同樣的處境，有人便安慰說「能健康活著以後都還有機會」。

網友在PTT「WomenTalk」發文說道，原本計畫今年三月初要去韓國打工度假，但因為疫情關係所以放棄了一生只有一次的機會，回想當初為了申請簽證，半夜就在世貿中心夜排搶名額，當天超級冷又下雨，後來很幸運得拿到800號以內，也去做了體檢申請存款證明，花了一些心力好不容易拿到簽證。

因為要去韓國的關係，也在今年過年前把工作辭了，開始準備去韓國的事，租了房子付了3000元的訂金，沒想到在出發前，韓國疫情大爆發(旅遊警示)升到第三級，在家人的勸說下加上韓國每天都是幾百例的增加，在不想造成社會的困擾下，最終選擇不去了。

網友也說，雖然問了很多機關是否可以延簽證，得到的回覆都是「目前沒有這個政策」，而這簽證一生只能申請一次，之後就不能再申請了，每天只能看著簽證這樣過期了。

其他網友也有人有同樣的問題，回覆「我日本WH簽六月到期也不去了，想說去了應該也沒工作」、「之後應該會有補償措施啦 現在兵荒馬亂還不知道怎辦而已吧」、「等韓國穩定一點還是可以去啦 只是看你要不要等」、「你去了就要有回不來的準備」、「非常時期沒辦法的事，趕緊找下一個工作」、「韓國人自己都沒工作了！還你？」、「生命也是只有一次」、「命比較重要，搞不好這也是轉機，你會有更好的發展」、「我也是，好不容易可以到義大利的醫院當交換醫生....」、「能健康活著以後都還有機會」。