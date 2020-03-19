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他問「全面停課比較好？」網曝以往經驗： 學生更會亂跑

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友疑惑，全面停課是否會比較好，引起不少網友的討論。報系資料照，示意圖
一名網友疑惑，全面停課是否會比較好，引起不少網友的討論。報系資料照，示意圖

新冠肺炎案例不斷暴增，指揮中心公布，大學以下師生禁止出國，也呼籲非必要請不要出國。一名網友疑惑，全面停課是否會比較好，引起不少網友的討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，他認為學校是大型的集聚場所，小孩可能口罩戴不久、洗手也不一定確實，現在暴增許多境外移入案例，若有小孩或孫子，他擔心可能會由小孩傳播出去，況且現在疫情狀況比二月還嚴重，小孩抵抗力弱，令他相當擔心，「全面停課比較好吧？」，不過卻引起網友一致的反對。

網友紛紛表示，停課若有學生出去玩反而更慘「都放假然後跑出去玩好像更糟」、「全面停課，一堆家長會氣死吧，超麻煩」、「上班課至少規律，停班課一定到處趴趴造」、「停課根本是假的，只是改線上教學」、「上班課接觸史較好抓，趴趴造怎麼抓接觸史」。

有網友則認為，根據以往經驗停課只會讓更多學生出門，「台灣人颱風假都跑去逛街看電影，防疫假那些學生更會亂跑好嗎」、「昨天500多個，驗了100個就23個22%，後面還有400個，炸裂機率很大」、「停課會乖乖待在家的本來就是少數」、「你沒看這一波多少因爲晚開學跑出去」。

不過，有網友則認為，若要停課就必須向大陸一樣全面管制，「在家上班上課，宵禁，軍警入駐社區，有需求且通行證才能外出，敢不敢試試我表姊之前在深圳，就是這樣小區管理」、「這次中國能壓住真的靠天網系統和大數據以及上億監視器...更別說解放軍、武警、民警、城管、社區糾察隊、民防、警察、特警全上了」、「這時候覺得對岸的社區糾察隊和城市管理局真的神，幫警察分擔勤務」。

停課 新冠肺炎 疫情

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