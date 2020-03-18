女友路上昏倒好心人勸送醫 卻被男方嗆：雞婆！急診很貴

有民眾近日在路上碰到一對情侶，因當時女方突然昏倒，男方便請他打電話叫救護車，而這時女方已經漸漸清醒，不過臉色相當慘白，因此他也建議送醫檢查，卻被對方說「急診很貴欸，多管閒事」，讓他嘆「好心被雷親」。

一名民眾在「爆怨公社」發文表示，日前遇到一對情侶在等紅路燈時女生突然昏倒，於是男方請了原po趕緊幫忙叫救護車送醫，而正當原po要打電話時，女友便緩緩醒了過來，這時男生則要原po別打電話叫救護車了。

不過，原po與其他路人見女方的臉色相當慘白，因此建議他們到醫院做詳細檢查，結果男方竟回「醒來就好，急診很貴欸」，而當原po要轉身離開時，還遭對方碎念「幹嘛這麼雞婆啊」，讓他當場傻眼。

原po表示，「可能別人的財務狀況不好吧，我不是他們，所以無法說什麼」，但對於這名男士主動請他與路人幫忙，還被對方嫌雞婆，對此原po也直言，「當下很慶幸女生沒事，但是感覺真的很不好，好心被雷親」。

文章一出，許多網友一面倒留言表示，「希望那位女生沒事，也可以看清一個人，快快離開吧！」、「這男的超有事，期待以後他被放生」、「這種的可以放生了吧」、「希望那女生有看到這篇，快放生」、「為女生默哀三秒鐘」，但也有人認為，「也可能本來是要詐騙的」、「還是他們本來是假裝昏倒要騙錢的？」。