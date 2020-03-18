機上噴酒精外國乘客說可噴他座位 女噴完竟被笑是瘋子

新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲歐洲，許多國家已突破萬人確診。一名女網友回憶上月自歐洲返台經驗，她為了防疫在上機後狂噴酒精，卻被隔壁的外國乘客嘲笑是「瘋子」，文章一出讓網友們直搖頭表示「嘲笑真是最無腦的行為，他就不要中標」。

16日一名女網友在論壇「Dcard」發文表示，近日看到歐洲疫情大爆發的新聞，她便回想起上個月從歐洲返回台灣，一上飛機她就拿著自備的小罐酒精在座位附近到處噴灑，當時她旁邊的外國乘客見狀便告訴她「如果妳願意，也可以幫我的座位噴一下」。

當下原PO以為對方跟她一樣擔心，於是就順手幫他的位子也一起消毒，但沒想到她噴完酒精後，那名外國人竟和另一名乘客一起嘲笑她，甚至說她是瘋子，這讓原PO非常傻眼也很無奈。

文章中原PO也補充在歐洲的觀念中的確「戴口罩的人等於是病人」，根本沒有防疫觀念，而且媒體新聞一點都不關注，反觀台灣醫療如此進步，而且衛生教育也做的很棒，對很多事情也都有基本概念，不禁讓原PO大讚「台灣真的是走在世界最前端」。

文章一出立刻引起網友們熱烈討論，並紛紛留言表示「我相信那兩位現在一定笑不出來，說不定當初那位還會感謝妳有幫他噴過」、「做好防疫，安全最重要」、「等他得了，我看他笑不笑得出來」、「歐洲人覺得不干他們的事吧？」、「我搭飛機消毒也被一群外國學生嘲笑」、「這就是為什麼歐洲會這麼快淪陷的原因，可能不用多久就笑不出來了」。