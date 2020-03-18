「貴家長」信封內竟是廣告傳單還要自付郵資 女網友氣炸

郵箱中總會時不時被投遞一些廣告傳單，有空也會順手拿起來看看。但若拿到一張需要親自跑郵局領信，甚至要補上郵費的「廣告單」，心情恐怕就不會那麼愉快了。

一位來自新北市的女網友在「爆怨公社」PO文，表示她近日收到一張郵件招領的單子，到了郵局看見信封上還寫著「貴家長親啟」，看似重要文件，卻沒貼上郵票，因此女網友匆匆付了郵資和補領手續費共14塊，打開後才發現竟是房仲廣告傳單。

且女網友的鄰居也收到一樣的信件，令她氣到上爆怨公社PO文，大罵房仲公司：「是我落後了嗎？還是他們沒錢付？」

此文也引發網友一陣撻伐：「這跟詐騙有什麼不一樣，要打廣告還不想付成本，免錢的最貴，給他們紅。」、「房仲有這麼窮喔」、「廣告信還要收信人付郵資⋯⋯讓這種小氣的店倒一倒吧」。

也有網友表示「只要是寫『貴家長』、『貴住戶』的都是廣告信」，若碰上郵差送信時可直接拒收。另外有網友質疑「會不會是工讀生忘了貼郵票，才會造成誤會」。也有網友採取逆向思考：「這仲介太屌了，採取另類的負面行銷，讓你對他印象深刻... 」。