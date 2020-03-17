載完病患才知是疑似病例 消防救護員不敢回家怒諷：很棒

近來新冠肺炎由國外不斷「灌入」台灣，確診病患飆升至77例，引起國人恐慌。一名消防隊的救護員出勤載完一個普通案件後，才被通知是「疑似病例」，他嚇得重覆洗澡、消毒清潔物品，隔天下班也不敢回家，為了避免可能傳染身邊的人，只好躲在無人的角落等檢驗報告結果，更氣得說「出國很好玩，很棒，可以回家也很好，很棒，祝福你們」。

一名網友於16日在臉書社團《爆怨公社》發文，自白是消防隊的救護員，不知道自己算第幾線的防疫人員，某天載完一件無發燒的普通案件，那一晚醫院卻通知他是「疑似病例」。掛掉電話後，他又再洗了一次澡，也把周遭接觸的地方全部消毒，甚至隔天下班也不敢回家，只能躲在沒有人的角落，等待檢驗報告。

針對境外移入的確診案例，他悲憤地表示「出國很好玩，很棒，可以回家也很好，很棒，祝福你們」，表達出對沒有與防疫人員站同一陣線的指責情緒，並附上一張「是在哈囉」的字卡，註釋著「換個方式問別人你是智障嗎？」

網友們紛紛安慰他，「謝謝全國各階層防疫人員，辛苦大家了！」、「出國玩命的人，希望你們良心發現，一線防疫夥伴們，不是這樣子讓你們踐踏的」，還有非防疫一線的醫院廚工深有同感，因為看到民眾進醫院後就把口罩拿掉也很無奈。