也是疫情！全聯又一貨架被掃光 網揭真相：消息被肺炎蓋過

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，有任何風吹草動消息，各賣場物資常被民眾瘋狂搶購掃光。有民眾逛全聯賣場時，發現繼防疫用品、衛生紙後，又有一個貨架被掃空，發文驚問「我有錯過什麼訊息嗎？」

一位網友在《我愛全聯-好物老實說》粉絲團發文表示，晚上8點多到全聯賣場，發現貨架上的雞蛋完全被掃光，一盒不剩，疑惑問「我有錯過什麼訊息嗎？為何蛋架全空了」。

貼文引來多位網友附和「昨天也是」、「我昨天也買不到」，懷疑是不是「要漲價了…」、「好險昨天搶到一盒」，除了雞蛋外，也有人回報「我們家這邊昨天是麵包區全空欸」。由於新冠肺炎疫情趨嚴，之前民眾爭購衛生紙等民生用品，懷疑蛋架空了是否也跟疫情有關，感嘆「現在好像流行什麼東西都要用搶的」、「一有風吹草動大家就瘋狂了」。

另有網友懷疑「會不會是禽流感的關係」、「有聽蛋商說固定這個季節都有禽流感」、「禽流感很嚴重的樣子」、「新冠肺炎每天都有病例新增，新聞可能被蓋過了」。據屏東縣動物防疫所資訊顯示，目前禽流感疫情嚴峻，今年截至2月底，已撲殺逾18萬隻家禽。