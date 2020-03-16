同事堅持出國去日本玩該怎麼辦？ 網曝神招：向老闆舉報

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，各國確診人數不斷攀升，台灣也對多個國家祭出旅遊警示，不少原本正打算出國的民眾也紛紛打消念頭，就是怕將病毒帶回台灣。對此，昨（16）日就有一名網友在PTT中PO文表示，自己的前同事堅持要在3月23日去日本玩，身邊的好友告訴他不要去避免被傳染，但原PO的前同事還是屢勸不聽，讓原PO感到相當害怕與無奈，於是就好奇詢問廣大網友「前同事堅持出國該如何勸導？」

原PO在文中提到，前同事堅持要在這個疫情緊張的時刻出國去日本玩，即使身邊的友人為了安全，一直想辦法勸阻他，但對方依然堅持要出國，因此原PO根本就沒辦法阻止，隨後就疑惑的問道「請問有比較好的方式可以良性勸說身邊友人的掛嗎？」

最後原PO也透露，雖然是前同事了，但是辦公室還是同在一棟大樓中，因此讓他相當擔心，一旦前同事出國自己是不是就有被傳染的風險。PO文一出後，隨即引來眾多網友留言，「還要出國玩的人真的很自私欸」、「都什麼時候了還出國，自己不想活為何要連累其他人」、「出國玩根本不可能三餐消毒洗手，玩一玩就忘了啦」、「連輕重緩急都不懂，只在乎自己的利益」、「老實說我根本不相信出國的人會做好確實的防疫，還說三餐都會噴酒精，都嘛是玩到一半就忘了」。

也有不少網友建議原PO可以「向老闆說」或「簽全公司營業損失切結書」，「可以跟老闆舉報，感覺老闆會把他開除」、「可以柔性勸導他，要是中標了就會害全公司被隔離14天，要是他老闆不爽對他求償，可能就賠不完了」、「自主隔離14天還要有同事代理的簽名，誰會那麼好心，幫人代理14天」、「跟他老闆講，或是等他回國打1922檢舉」。