歐美疫情告急！網友神分析「亞洲五國」防疫特色

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，繼伊朗、南韓確診個案急速上升後，歐美疫情也告急。一名網友就在PTT上發文表示，新冠肺炎目前已蔓延全球，疫情爆發至今，「亞洲三國」包括台灣、南韓、中國「已經把各個階段應該怎麼做都實做一遍了」，認為其它國家只要參考照著做就好；貼文一出還釣出神人進一步分析「亞洲五國」的防疫特色。

該名網友在PTT上發文提及，「全世界應該都學亞洲這三個國家吧」，認為「境內案例數不多，頂多零星社區感染的國家」可以依循台灣的防疫措施；「境內已爆發大規模社區感染，但醫療系統還可以負荷者」可以學習南韓；「境內已爆發大規模社區感染，醫療體系崩潰，死亡人數像下水餃的」則可以參考中國的防疫模式。

網友貼切的整理更釣出另一位民眾，深入分析「亞洲五國」的防疫特色。他在PTT上發文提及，亞洲有五個國家的防疫措施各具特色，分別在不同階段與環境下，像是台灣採不斷追蹤的「防堵策略」、新加坡採強勢滅火的「壓制策略」、韓國採全力撲滅的「搶救策略」、日本採公衛自律的「減災策略」、中國採強力鎮壓的「維穩策略」。

不過他也說到，這些防疫措施歐美國家都難以學習，「主要是社會文化差異太大，亞洲人除了有SARS、MERS經驗，也比較會有緊急時服從、聽從政府政令的民族性，還有此次關鍵的口罩文化」，認為與其說歐美國家「抄」亞洲的防疫策略，還不如說是「做實驗」，「套一樣的模式，最後結果或許只是實驗室爆炸而已」。