為何搭台北公車都感覺要解體？ 專業網曝關鍵：車體結構設計

台灣都市公車網路相當密集，許多上班族和學生每天都是靠公車在通勤，不過台灣公車司機卻良莠不齊，就連公車本身的結構也經常被民眾詬病。昨（15）日就有一名網友在PTT上PO文表示，他觀察到在台灣的公車內時常聽到一堆「喀喀聲」，或是引擎聲音超大聲，每次坐公車時都感覺零件好像是要解體一樣，與他之前在國外搭公車的感受不同，因此他就好奇詢問廣大網友「為什麼台北公車感覺都快要解體？」

原PO在文中提到，每次他在搭台灣的公車時不知道為什麼總是聽到一堆「喀喀聲」，或是引擎發出的劇烈聲響，因此讓他感覺好像每個零件都快要解體，這讓他回想起以前出國搭到的公車也不會有這種狀況，就連台灣的客運也都好好的，但不知道為什麼只有公車這麼恐怖。

最後原PO更加碼抱怨「台灣的公車是不是對會暈車的人很不友善啊？」因為他認為台灣的公車司機時常將油門用力催，速限到了再突然放掉，讓他感覺煞車時「內臟都快要飛出來」，因此他懷疑台灣公車的安全性。

PO文一出後，立刻引來大批網友留言回應，「你還沒搭過基隆的公車，基隆的更可怕」、「有些公車公司為了拼評鑑，進了一堆超晃的低底盤」、「低底盤真的超晃，以前的還比較好」、「我覺得司機問題比較大，公車結構還是安全的」、「因為幾乎都是組裝的，車進來國內只有龍骨加引擎」、「尤其是倒著坐更暈」、「窗子晃到不行，感覺全車的螺絲要鬆了一樣」、「台北市的公車設備幾乎都很爛」、「台北的公車真的很像骨頭快散掉的老人，每個司機都愛爆衝急煞」、「覺得低底盤公車才是最大的問題」。

一名專業網友則回應，他坐過最舒適的公車是「台南VOLVO低底盤公車」，並認為坐起來又穩又舒適，他也提到拼裝車並非車體搖晃主因，很多原裝進口車的穩定度遠不如拼裝車，車體結構和設計才是重點。

民眾對於「低底盤公車」多有疑慮，事實上這樣的車體結構是為了協助身障者的輪椅推上車，也方便家長推嬰兒車上公車。過去有「三階梯」要爬的公車在台中市區相當不受歡迎，因為輪椅推不上去，一般人上車也都有些吃力，因此現在大部分的公車才會改成低底盤的公車結構。