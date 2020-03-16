案59一月就出國為何還被罵？網曝關鍵：扭曲教部好意

新冠肺炎（COVID-19）延燒全球，歐美疫情告急，國內近日新增的其中一名確診個案59，1月與家人至南歐的希臘旅遊，直至本月5日才歸國。由於我國政府一再呼籲民眾疫情嚴峻、非必要盡量不要出國，因此該案例一傳出，備受民眾批評。儘管有不少民眾出面緩頰，認為該個案出國時疫情並不嚴重，但有部分網友卻指出，案59的「回國時間點」才是惹怒眾人的關鍵。

該名個案為北部10多歲的高中生，與家人自1月出國至希臘旅遊、本月5日返台後，於12日出現喉嚨痛的症狀、13日因咳嗽、流鼻水等情形才就醫，於15日確診新冠肺炎。該名高中生返台7天後才發病，期間曾搭乘大眾交通工具上學，就讀班級全班停課14天，引來許多民眾痛批為何要將病毒帶回台灣。

消息傳出後，在PTT上掀起一陣熱議，部分民眾認為，該名高中生出國時，歐洲的疫情尚不嚴重，認為「政府那時候又沒有說歐洲不要去」、「1月歐洲有警示？」；但就有網友指出，案59之所以會飽受批評，原因就在於「回國時間點」。

網友們紛紛表示，「全國延後兩星期開學不是給你玩，是要你乖乖回來先觀察14天，然後準備上學」、「防疫延開學、結果出國爽完」、「被罵很正常，教育部延期開學的目的扭曲成可以多玩兩個禮拜」。

資深媒體人周玉蔻，也在臉書上發文直呼：「明明疫情嚴重了沒警覺心，還趁著開學延後繼續在希臘玩兒！真不知道這一家人是怎麼想的！」認為案59此舉可能會殃及同學及老師。目前行政院也已拍板，高中以下師生本學期上課日截止前，全面停止出國。