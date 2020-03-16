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日本旅遊警示為何不升第三級？網：用數據說話最準

聯合新聞網 / 綜合報導
日本櫻花季在即，民眾憂心政府若不提升旅遊警示，恐有人因便宜機票冒險出國，圖為日本櫻花盛開的景象。記者楊文琪／攝影
日本櫻花季在即，民眾憂心政府若不提升旅遊警示，恐有人因便宜機票冒險出國，圖為日本櫻花盛開的景象。記者楊文琪／攝影

新冠肺炎COVID-19）在全球大爆發之際，我國政府除了提醒民眾增強防疫措施外，也針對各國疫情提升旅遊警示。由於近期國內新增的確診個案，大部分都是出國旅遊回國所致，一名網友就在PTT上發文詢問，「為何日本還是第二級警示？」，認為政府應重視入境感染的問題，以防民眾又因機票便宜往外跑，引發兩派網友論戰。

該名網友在PTT上發文提及，日前國內新增的其中一名確診個案，就是曾前往泰國及日本北海道旅遊返國的民眾，「（政府）應該對於入境感染這件事提高警戒，也可以降低一堆人又趁機票便宜往日本跑，日本提高至第三級沒有不妥吧？」

對此，一派網友認為：「早該升了啊」、「本來就該升級了」；也有部分網友表示，近日歐、美確診人數激增，「疫情歐>美>日，歐洲昨天開始入境居家檢疫14天了，下一個也還輪不到日本」、「我覺得基本上破千甚或破兩千大概是個觀察點，美國的確排在日本之前」。

也有網友指出，「大家用數據來說話」。根據「衛福部疾管署網站」數據顯示，目前日本的確診個案為814例，但義大利病例已逾2萬例、西班牙也超過8千例，美國則是突破3千例；據副總統陳建仁日前在臉書上發布的表格也可以看出，直至3月11日止，義大利的新冠肺炎發生率（每十萬人）達16.8%、南韓15.1％，日本0.5%、美國0.3%、台灣僅有0.2%。

依照中央流行疫情指揮中心的旅遊疫情建議，旅遊警示第三級國家是最高等級，民眾應避免所有非必要旅遊，從第三級國家入境後須居家檢疫14天。

新冠肺炎 COVID-19 疫情 旅遊警示

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