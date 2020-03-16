奇耙客人要求「摸口罩」檢查厚度 店員傻眼：摸過誰敢買

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，本國採口罩實名制，讓民眾持健保卡前往藥局購買，不過也衍生出不少糾紛，近期就有藥師因為給錯健保卡，遭婦人要求下跪，而該位婦人事後也遭警方依違反「強制罪」和「醫事法」送地檢署偵辦。對此有藥局店員近日上網發文，表示口罩實名制上路後就遇到各種奇耙事蹟，其中有客人竟然向她要求「摸口罩」以檢查口罩厚度，令她傻眼回覆「摸過之後誰敢買」。

原PO於14日在臉書社團「爆怨公社」發文，表示自己在健保特約藥局上班，自從2月6日口罩實名制上路後，她就遇過無數奇耙的事，其中最令她傻眼的事莫過於客人向她要求伸手摸口罩，她說有次一位客人向她詢問「今天的口罩是厚的嗎」，她便打開包裝、拿起口罩，讓客人遠觀檢查，但對方卻突然提出要求表示「我可以摸一下嗎」，對此原PO當場拒絕，但對方卻回覆「妳不讓我摸我怎麼知道口罩多厚」，而面對客人的質疑，原PO則表示「小姐不好意思，口罩讓你摸過後妳不買了那誰敢買，如果妳對口罩厚度沒有信心的話也可以不購買留給其他需要的人」。

雖然客人最後還是買下了口罩，但她卻突然向原PO討要塑膠袋，而當原PO向她表示塑膠袋需要加購1元才能獲得，對方卻回覆「蛤～塑膠袋還要1元喔，怎麼這麼小氣」，整個過程讓原PO傻眼又氣憤，她說「（滿頭黑人問號）小姐，給妳口罩也是用紙袋幫妳包好包滿為什麼還要討塑膠袋。」

而貼文一出後，也立刻引起網友熱議，許多人紛紛表示「這個程度還好，一耙還有一耙，更令人驚艷的絕對在後頭，現在藥師很像服務業了，要有好修養，加油」、「每天此類情況的解說，不知要說上多少次，說到都上火了」、「現在很多婆媽小群組都會亂傳授一堆錯誤觀念跟知識，三觀都是這樣被洗腦洗歪的」、「台灣人真的很多奇耙客」、「我都直接回客人，不好意思齁我們家藥局的袋子成本就5塊了」、「真的辛苦你們了，每次買口罩都跟藥師說真的辛苦了，希望你們都不要遇到爛客人受委屈，看到相關新聞都超心疼的」、「連一塊錢都不給，更小氣，丟臉」。