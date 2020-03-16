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六都為何就台南沒IKEA？ 網專業分析背後原因

聯合新聞網 / 綜合報導
台南為何沒有IKEA，網分析背後原因。美聯社
台南為何沒有IKEA，網分析背後原因。美聯社

一位台南民眾在網路上表示每次有土地要興建時都會猜測是不是要蓋IKEA，不過至今仍沒有消息，讓他好奇問「為什麼6都只有台南沒有IKEA」，而有專業網友則分析，私人企業要考量營業成本，加上主要消費族群的年輕人少，才讓台南目前沒有設點。

有民眾在Ptt 八卦板上以「六都為什麼只有台南沒有IKEA」為題表示，每當台南有地要蓋房子的時候，大家都會猜是不是IKEA，而他也點出3塊地，分別是東帝市、倒掉的大潤發安平店及武聖夜市，不過可惜的是皆都不是要蓋IKEA，讓他嘆「新北還設有兩間，唯獨台南沒有」、「是多瞧不起台南啊」。

文章一出，引來許多網友議論。有網友說，「據說當初有想過要來了，但是租金問題作罷，不知道是真的還是假的」、「其實是房租和場地難找，無關其他」，也有人認為是因為台南人習慣用實木家具。

不過就有網友透露，之前有向IKEA總公司提到營業面積的條件，若以當初大潤發的單層營業面積是不夠的，像IKEA是以大面積營業，又要考量不能在太偏僻的地點，就私人企業的成本評估是很難取得便宜的土地。

也有人分析IKEA的消費族群表示，年輕人太少或是年輕人消費習慣跟中壯年相同，兩個因素影響之下也會導致台南沒IKEA，而他也說，「從高雄IKEA的運費計算就可知道，高雄IKEA就是把台南市當作腹地，所以別再抱怨為何台南沒IKEA」。

IKEA PTT

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