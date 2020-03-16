買魚忘選宰殺！到貨讓他超崩潰 「連養3天」不能洗澡

大陸購物平台無所不賣，連動物都可在網上購買。有網友表示，大陸朋友在網上買了一條鮮魚，沒有選到「宰殺選項」，送來的成了「活魚」，他只好將活魚養在浴缸內，導致他3天無法洗澡，相當搞笑。

有網友在臉書社團「爆笑公社」發文，他表示，大陸朋友日前在購物平台上購買了一條鮮魚，打算加以烹調食用，結果在購買時沒有選到「宰殺」選項，賣家送來一條活生生的鮮魚。

該網友表示，大陸朋友將活魚養在浴缸內，每天換一次水，害他3天無法洗澡，最後只好將魚送到市場，請人協助宰殺。該網友表示，大陸東北人冬天基本上不會天天洗澡，笑稱「他們有各種不洗澡的原因」，目前可能因為水溫太低，活魚呈現靜止的類冬眠狀態。

貼文一出引來其他網友朝聖，有人說「會養出感情來，過了週末再問他，魚就會有名字了，月底你問他魚吃掉了沒，他就會譙你說那是家人吃什麼吃」、「越看越可愛就養起來了」、「養肥點再吃」、「為這魚請命，請版主朋友刀下留魚，既然3日放這麼大的浴缸讓牠自由活著了，就是跟您朋友的緣了啊！」

網友買魚忘記選擇宰殺，送來一條活魚超困擾。圖／取自 爆笑公社

網友買魚忘記選擇宰殺，送來一條活魚超困擾。圖／取自 爆笑公社