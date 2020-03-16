水餃鍋貼快比便當貴！網曝價格上限：再貴就是被當盤子

鍋貼、水餃食用方便，有人會自行購買下廚，也有人會直接到店內用餐。但近年來物價上漲，進而影響連鎖店的鍋貼、水餃價格，網友指出，以連鎖餃子店而言，特殊口味的鍋貼已漲至5.8元。其他網友認為，價格超過6元的話就是被當「盤子」，不想購買，「再貴就只能逢年過節吃」，且到店內用餐還得自行收盤，並不划算。

有網友在PTT發文表示，近年鍋貼、水餃屢次漲價，以連鎖餃子店而言，特殊口味的鍋貼已漲至5.8元，他表示，「6元以內還可以，6.5元我會想成是7元，7元就吃不下去了」，詢問其他人「最多一個幾元的水餃鍋貼？」

其他網友留言「10個鍋貼加湯已經要88元了，真是尊絕不凡」、「寧願去菜市場買回來吃」、「漲價還越來越小顆」、「鍋貼皮越來越薄」、「不如吃便當，更營養又飽」、「15顆加酸辣湯超過100元就不買了」。

許多人認為，超過6元就不能接受，「6元頂天，再貴就只能逢年過節吃」、「超過6元我會覺得自己是盤子」、「真的太貴了，不要吃連鎖了」、「已經很少去吃了，還要自己收盤子，越來越奴」。