疫情卡貨、常客妹突取消訂單 賣家收到訊息震驚：她往生了

近來因為新冠肺炎（COVID-19）疫情，衍生出許多突發狀況，已經讓很多人生活失序、疲於應付，一位網路賣家更因為此波疫情，讓他的訂單被卡住，但後續更發生了令他震驚的事。

該位賣家在Dcard上發文，順便想詢問其他賣家是否也有遇過類似的狀況，通常又是怎麼處理的？他說有位客人跟他下單了三件商品，結果有一件因為疫情而暫時缺貨，結果後來又忽然取消了訂單。

他回覆客人表示可以把現貨寄過去，還沒到貨的商品之後會再自行付運費補寄，沒想到卻收到對方訊息，「對不起，我是訂貨人的父親，我女兒已往生」，突然蹦出的這句話，讓他頓時不知如何是好。

接著他回覆對方，希望這位父親節哀，甚至還問說告別式的時間和地點，表明想去上個香，因為之前他女兒也買了不少商品，是位好客人。他還表示，「或許能完成她的遺願，衣服能直接給她，不用付錢沒關係，希望她能走得安心。」

Po文的賣家說，這已經是他想得到最好的幫忙方式，因為他之前也沒碰過這種狀況，所以想請問大家通常會怎麼處理？他認為，「沒有人會用這種方式詛咒自己吧？」後來對方家人再也沒有回覆訊息，因此有人認為他可能被騙了，「但我想她的家人應該還有更重要的事情需要處理。」

此文一出，有人留言稱讚他是個好賣家、「看了好難過」、「覺得心酸酸的」，還有網友認為，買過不少次那應該是真的吧，信用都這麼好了沒必要撒謊「我家人也會用我的帳號購物，說不定她走了，家人持續使用該帳號」，但也有人認為是否買家純粹不想取貨而已，「有遇過類似的，對方說自己車禍。」