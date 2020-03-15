千葉縣在日本算鄉下嗎？ 專業網友分析就像台灣這幾個地方

日本是不少台灣人出國旅遊的首選，除了不同縣市有不同風俗民情外，美食也是吸引民眾前往的原因之一。不過近日就有一名網友在PTT上PO文提到，前陣子他到東京去辦事，結果和當地朋友聊到千葉縣，不料朋友的反應卻讓他大吃一驚，因為對方認為千葉縣是日本的「鄉下地方」，對此原PO就好奇的詢問廣大網友「千葉縣在日本算鄉下嗎？」

原PO在文中表示，前一陣子到東京辦事，剛好跟當地的朋友聊到跟千葉有關的話題，沒想到下一秒對方居然說「千葉那種鄉下地方喔」，並表現出「一臉看不起」的樣子，對方這樣的反應讓原PO感到相當驚訝，於是就疑惑的問道「有沒有東京人看不起千葉的掛？」

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，並紛紛留言回應「千葉就大概桃園等級吧」、「其實就有點像新北市的石碇、深坑和坪林，離市區滿遙遠的」、「這樣的感覺大概就像台北看基隆吧」、「就是日本版的基隆市啦」、「就台北旁邊的新北和桃園等級，機場和首都通勤」、「千葉縣那麼大，有些地方一堆田，超級偏僻」。

不過也有網友點出當地的特色，並認為其實一點都不鄉下，「有迪士尼還叫鄉下嗎」、「有成田機場欸，怎麼會是鄉下」、「可能有些日本人覺得離首都圈有一段距離，就是很鄉下」、「其實千葉縣交通什麼的都很發達，還有迪士尼跟成田機場等大型建設，只是離首都圈遠了一些，但根本不鄉下啊」。