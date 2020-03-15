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媽掏千元鈔買口罩 藥局沒零錢找竟遭嗆「不高興不要賣啊」

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾為了防疫，紛紛排隊購買口罩。照片為示意圖，人物與本文無關。 聯合報系資料照片／記者黃義書攝影
民眾為了防疫，紛紛排隊購買口罩。照片為示意圖，人物與本文無關。 聯合報系資料照片／記者黃義書攝影

新冠肺炎（COVID-19）持續發燒，自從口罩實名制實施以來，減緩了瘋搶的熱潮，但卻也累壞了藥局人員，甚至還有可能遭到不理性民眾怒罵。一名經營藥局的女網友在臉書發文，表示日前有位媽媽帶著孩子來買口罩，媽媽拿出千元鈔但業者因為沒有多餘的小鈔能找，只好請對方晚點有零錢再來買，並且會為她保留口罩，沒想到此話一出卻讓這名母親暴怒還嗆業者，讓這名女網友相當無奈。

原PO在臉書「爆怨公社」表示自己經營一家不限時間的藥局，就是要讓民眾都能隨自己的時間方便領口罩，但也因此讓他們的工作變得更繁重更忙，為了讓客人和自己都能方便些，她希望客人能自備零錢，只不過這樣的小要求還是讓他們遇到「奧客」。

原PO說前幾天傍晚，一名母親帶著國小4、5年級左右的孩子來買口罩，她拿出千元鈔要買一個小孩子口罩，但店裡沒有多餘的小鈔能找給她，原PO只好請媽媽晚點方便的話再拿零錢來買，而口罩會幫她保留，但這名媽媽聽了卻突然暴怒，不客氣的說「等等不去買東西不是一樣沒零錢，而且你們怎麼可能沒零錢，怎麼可能沒有？」原PO依舊客氣的請媽媽自備零錢再來買，接著這名母親竟然大吼「不高興不要賣啊！」如此的不理性也讓原PO聽了相當無奈。

原PO說藥局的工作人員和藥師為了賣口罩都相當疲累，希望客人能多點同理心，不要太任性了。文章一出也讓網友們留言向藥局業者致謝，「辛苦了，謝謝你們」、「你們真的辛苦了，希望每個人都能包容，並且自備零錢」、「辛苦你們了，謝謝你們為大家犧牲，台灣有你們真好」。還有許多人替原PO打抱不平，「很奇怪、自備零錢很難嗎？」、「感覺是故意來換零錢的」、「不高興也可以不要買啊」、「既然知道要買口罩還不自備零錢」、「奧客。如果每個人都拿千鈔來買，哪來那麼多百元鈔找錢」、「7-11那麼方便，不會自己想辦法買個東西嗎？真的無言」、「都說願意保留就很好了吧！互相體諒有很難嗎？」、「我們的藥局有公告要自備零錢，比較沒爭議」。

原PO抱怨請客人自備零錢買口罩卻遭到嗆聲。 圖／翻攝自爆怨公社
原PO抱怨請客人自備零錢買口罩卻遭到嗆聲。 圖／翻攝自爆怨公社

新冠肺炎 口罩

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